Donatie van 40 duizend euro voor FC Groningen in de Maatschappij

Foto: Jurgen Jacob Lodder

FC Groningen in de Maatschappij heeft 40 duizend euro gekregen van De VriendenLoterij en Nationaal Fonds voor de Sport.

Die organisaties hebben kortgeleden het VriendenLoterij FanFonds gelanceerd. Dat is een nieuw stimuleringsfonds waar voetbalorganisaties in Nederland een bijdrage kunnen aanvragen voor maatschappelijke projecten. Het fonds biedt financiering voor initiatieven waarbij voetbal wordt ingezet als middel om mensen samen te brengen en de fysieke, mentale en sociale gezondheid van voetbalfans te verbeteren. De VriendenLoterij heeft voor dit jaar een budget van 2 miljoen euro.

Stichting FC Groningen in de Maatschappij ontving de eerste 40.000 euro voor FC Groningen Participeert. Dat is een 12-weeks sportprogramma voor statushouders in samenwerking met de andere Groningse topsportclubs Donar en Lycurgus. Via voetbal, volleybal en basketbal werken deelnemers aan gezondheid, taal, sociale verbinding en zelfredzaamheid.