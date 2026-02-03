Donar zet streep door wedstrijd in Leeuwarden in verband met verwachte ijzel

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Basketbalclub Donar reist dinsdag niet naar Leeuwarden voor de BNXT-league ontmoeting met LWD Basket vanwege de weersverwachting.

De wedstrijd die dinsdagavond zou plaatsvinden in het Kalverdijkje in Leeuwarden is afgelast. Volgens de BNXT-league gaan de twee clubs samen op zoek naar een nieuwe speeldatum.

Het KNMI heeft voor Groningen de weerswaarschuwing ‘code oranje’ afgegeven vanaf dinsdagavond 22.00 uur, vanwege ijzel. Volgens het meteorologisch instituut wordt het op veel plaatsen langdurig glad. De waarschuwing eindigt vooralsnog op woensdagochtend om 10.00 uur. Vanaf dinsdagmiddag 16.00 uur kan de gladheid al beginnen en woensdag blijft het tot het middaguur oppassen voor gladde wegen. Daarom geldt dan al ‘code geel’.