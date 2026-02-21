Donar stelt teleur tegen Leuven Bears en verliest

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Stella Artois Leuven Beurs met 86-78 verloren.

De Groninger basketballers keken al snel tegen een achterstand aan van 11-4 en later 16-8. Vooral het hoge aantal keren balverlies viel op: in de hele wedstrijd maar liefst 21 keer. Het eerste kwart eindigde bij 18-12. Het tweede kwart was wel duidelijk voor Donar, en kort voor rust kwam de ploeg zelfs voor de eerste en enige keer op voorsprong door een vrije worp van Austin Luke: 37-38. Een grote tegenslag was het geblesseerd uitvallen van Kjeld Zuidema.

Na rust liep de thuisploeg uit van 47-46 naar 55-46. Aan het eind van het derde kwart was het verschil al 12 punten: 62-51. In het laatste kwart werd het verschil zelfs even 18 punten bij 69-51, maar daarna vocht Donar zich terug. Toen Dane Erikstrup met nog 2,5 minuut voor 76-74 zorgde, waren er opeens kansen op een overwinning. Helaas wist de ploeg niet door te drukken en liepen de Belgen uit naar 81-74. Die achterstand bleek te groot om te overbruggen.

Topscorers bij Donar waren Damian Forrest met 18 punten, Austin Luke en Dane Erikstrup met beiden 16 punten en Evan Taylor met 14 punten. Bij Leuven Bears waren Kelton Talford en Tytan Anderson topscorer met beiden 19 punten.

Donar staat op de achtste plek in de BNXT League met 20 punten uit 18 wedstrijden.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is op zondag 8 maart. Dan speelt de ploeg thuis tegen Union Mons-Hainaut. Die wedstrijd staat tevens in het teken van de viering van het 75-jarig bestaan van Donar.