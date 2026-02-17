Donar naar bekerfinale mede door fenomenale Austin Luke

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de finale van de Basketball Cup bereikt ten koste van Heroes Den Bosch. In een met 4200 toeschouwers bijna vol Martiniplaza wonnen de Groninger basketballers dinsdagavond de wedstrijd in de halve finale met 90-68.

Coach Jason Dourisseau kon beschikken over alle spelers. Toch waren het aanvankelijk de Bosschenaren die het beste van het spel hadden. Ze schoten een aantal driepunters raak en stonden aan het eind van het eerste kwart voor met 18-27. Halverwege het tweede kwart was het verschil opgelopen tot 12 punten bij 27-39; achteraf de grootste achterstand in de wedstrijd. Daarna kwam de thuisploeg sterk terug tot 35-39, en bij rust was het 40-45.

Meteen na rust stond spelverdeler Austin Luke op. Met drie driepunters achter elkaar zorgde hij voor een 49-45 stand na anderhalve minuut. In het vervolg van het kwart maakte hij nog eens drie driepunters, waardoor zijn totaal in de wedstrijd op liefst acht kwam. Aan het eind van het derde kwart was er een aardige voorsprong: 67-56.

In de eerste drie minuten van het laatste kwart speelde Donar niets klaar en kwam Heroes terug tot 67-60. Een driepunter van Malik Miller brak de ban, en Donar liep steeds verder uit, met enkele spectaculaire scores.

Topscorers bij Donar waren Austin Luke met 31 punten, Dane Erikstrup met 15 punten (+ 14 rebounds) en Kjeld Zuidema met 14 punten. Bij Heroes Den Bosch was Jae’Lyn Withers topscorer met 20 punten.

In de finale van de Basketball Cup staat Donar tegenover Landstede Hammers uit Zwolle. De wedstrijd wordt gespeeld op zondag 22 maart in Topsportcentrum Almere.

Komende zaterdagavond speelt Donar een uitwedstrijd in de BNXT League tegen Leuven Bears.