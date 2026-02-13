Donar compleet weggespeeld door Giants Antwerp

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond in Antwerpen een zware nederlaag geleden tegen Windrose Giants Antwerp. Het werd maar liefst 113-72 voor de huidige nummer 2 van de competitie. Het betekende de grootste nederlaag tot nu toe dit seizoen voor Donar.

De ploeg van coach Jason Dourisseau wilde zich revancheren voor het 74-94 verlies in Martiniplaza eerder dit seizoen, maar zonder de geblesseerden Evan Taylor en Carlton Linguard hadden de Groninger basketballers geen schijn van kans. Alleen in de openingsfase was het nog een wedstrijd. Donar kwam halverwege het eerste kwart zelfs op 13-18, maar na een time-out volgde een 12-0 run, waarna de thuisploeg doorstoomde tot 29-19 na de eerste 10 minuten.

In het tweede kwart waren er veel turnovers aan de kant van Donar, terwijl de Belgen verder uitliepen. Bij rust was het al 60-41 en was er nauwelijks nog twijfel of de thuisploeg meer dan 100 punten zouden scoren. In het derde kwart schoot Giants veel driepunters raak en pakten Dane Erikstrup en Tim Hoeve hun vierde persoonlijke fout. Aan het eind van het kwart was de stand 83-58.

In het laatste kwart duurde het 4,5 minuut voordat Donar voor het eerst tot scoren kwam. De Belgen hadden toen al 14 punten gemaakt. Het 100ste punt van de Belgen werd korte tijd later gemaakt, en uiteindelijk werd het verschil zeer groot.

Topscorers bij Donar waren Damian Forrest met 23 punten (+ 11 rebounds), Malik Miller met 14 punten, Dane Erikstrup met 13 punten en Kjeld Zuidema met 11 punten. Bij Giants Antwerp was Enoch Cheeks topscorer met 19 punten.

Komende dinsdag speelt Donar in de halve finale van de Basketball Cup tegen Heroes Den Bosch. Die wedstrijd wordt gespeeld in Martiniplaza.