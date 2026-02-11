Donar behaalt thuisvoordeel in Europa zonder zelf te spelen

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zich woensdagavond, zonder zelf te spelen, als achtste geplaatst voor de volgende ronde van de European North Basketball League (ENBL).

Dat is duidelijk geworden nadat Valmiera Glass uit Letland zijn laatste wedstrijd in de groepsfase heeft verloren. Donar speelde voor het laatst een maand geleden in de ENBL, toen het won van het Oostenrijkse Hefte Helfen Bulls Kapfenberg met 89 – 81. Dat zette Donar toen op een voorlopige achtste plek. Sindsdien was het afwachten wat de andere teams zouden doen.

Door het resultaat van de Letten blijft Donar definitief op de achtste plek. De eerste acht teams in de stand krijgen thuisvoordeel in de volgende ronde van het toernooi. Dat geldt nu dus ook voor Donar.

De tegenstander van Donar wordt BK Opava uit Tsjechië. Wanneer de Tsjechen naar Groningen komen om de wedstrijd te spelen, is nog niet bekend.