Dit zijn de 403 kandidaten voor 15 partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen

Impressie nieuwe raadszaal. Beeld: Gemeente Groningen

Van de 244.441 inwoners van Groningen doen er 403 een gooi naar een zetel in de gemeenteraad op 18 maart. De lijst met partijen bestaat vooral uit gevestigde partijen, maar vier doen voor het eerst mee in onze gemeente. Zoals verwacht staan op de kieslijsten, voornamelijk onderaan, een aantal opvallende namen als lijstduwers.

Het Centraal Stembureau van de gemeente maakte vrijdagavond het zogenaamde ‘proces-verbaal’ openbaar tijdens een extra zitting in het Stadhuis. In totaal doen vijftien partijen mee aan de verkiezingen, één minder dan vier jaar geleden. Desondanks zijn er vier partijen nieuw op de kieslijst: BBB, Forum voor Democratie, Volt en DURF.

Lijstduwers

De meeste grote, landelijke partijen die meedoen kiezen ervoor om, op de laagste plekjes op de kieslijst, één of meerdere lijstduwers te zetten. Dat zorgt voor een aantal opvallende oud-gedienden en onverwachte, bekende namen.

Zo zet GroenLinks/PvdA oud-gedienden Jacques Wallage en Max van den Berg, met daarnaast Ineke van Gent (oud-burgemeester Schiermonnikoog) onderaan de kieslijst. De SP laat Kamerleden Sandra Beckerman en Jimmy Dijk terugkeren. Het CDA doet datzelfde met Kamerlid Etkin Armut en de Partij voor de Dieren zet Kamerlid Ines Kostic op de kieslijst. Johan Remkes doet onderaan de lijst mee voor de VVD. D66 zet Henk Pijlman (oud-wethouder, oud-lid van de Eerste Kamer en voormalig directeur van de Hanze) op een laag plekje op de kieslijst.

Ook KopjeK-oprichter Pascal Rakers (Student en Stad), oud-profvoetballer Kurt Elshot (CDA), Onno Kukler van Kids United (Stadspartij 100% voor Groningen) en oud-economiehoogleraar Jan Oosterhaven (Partij voor het Noorden) doen onderaan hun respectievelijke kieslijst officieel mee voor een zetel.

Wat valt nog meer op?

Tina Westra hoopte dat de Partij voor de Rechtsstaat lijst zestien zou worden voor de raadsverkiezingen. Maar het Centraal Stembureau constateerde dat zij niet genoeg handtekeningen bij elkaar had gesprokkeld om mee te mogen doen.

Daarnaast werden twee kandidaten van de voorlopige lijst geschrapt, beiden omdat ze geen verklaring aanleverden waarin ze instemden met hun kandidaatstelling. Daar zit één opvallende naam bij: Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren.

De BBB heeft duidelijk moeite moeten doen om zestien namen op papier te krijgen. Vier van de BBB-kandidaten wonen niet in de gemeente Groningen en daarmee is het de partij met de meeste kandidaten die zullen moeten verhuizen bij een monsteroverwinning van de fractie.

Hoe nu verder?

Wie vindt dat het Centraal Stembureau een onrechtmatigheid heeft begaan in het proces rond kandidaatstelling, kan de komende vier dagen (tot en met dinsdag 10 februari) bezwaar aantekenen bij de Raad van State over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van kandidaten- en partijnamen (aanduidingen). Tien dagen later (maandag 16 februari 2026) kan de Raad van State daar uitspraak over doen.

Als dat niet gebeurt, wordt de kieslijst meteen onherroepelijk vastgesteld door het Centraal Stembureau en gaat de kieslijst naar de drukker, die kan beginnen met het vervaardigen van stembiljetten. Daar mogen inwoners van de gemeente op woensdag 18 maart aanstaande hun rode vakje op gaan invullen.

Wie de kandidatenlijst alvast wil bekijken: hier kun je hem doorlezen.