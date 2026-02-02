Dispuut van Aegir roeit voor de achtste keer een etmaal voor het goede doel

Competitiedispuut ZWAARST van roeivereniging Aegir gaat volgende week woensdag en donderdag weer 24-uur achter elkaar roeien op twee roeimachines in haar clubhuis. Dit keer is het Jeugdfonds Sport & Cultuur het goede doel waarvoor de roeiers zich in het zweet gaan werken.

Het is de achtste keer dat de roeiers van ZWAARST de twee ‘ergo’s’, de naam voor binnen-roeimachines, een etmaal draaiende houden zonder pauzes. Net als tijdens voorgaande edities kiest de vereniging daarvoor een goed doel uit de regio.

Nadat de vereniging in maart vorig jaar bijna ruim drieduizend euro ophaalde voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur, is dit jaar de Stichting Wensambulance Noord-Nederland aan de beurt als goed doel uit de regio. Met speciaal ontwikkelde ambulances en medisch geschoolde vrijwilligers zorgen zij ervoor dat deze mensen nog één keer een onvergetelijke dag kunnen beleven.

“Wij hebben veel bewondering voor het werk dat stichting Wens Ambulance doet door de laatste wensen van zieke mensen te vervullen”. vertelt Rik de Vries van ZWAARST. “Daar dragen we graag ons steentje aan bij.”