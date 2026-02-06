Directe samenwerking met Israëlische universiteit zou taboe blijven, maar universiteit nodigde Israëlische luitenant-kolonel toch uit

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met de Israëlische universiteit Technion en een hoogleraar, die ook reservist is in het Israëlische leger, zou tot volgend jaar taboe blijven. Maar Trouw ontdekte: de universiteit nodigde de militair, die meedeed aan gevechten in Gaza en Libanon, afgelopen november toch gewoon uit voor de start van een onderzoeksproject naar energiezuinige computers.

Shahar Kvatinsky was in november aanwezig bij het startevenement van het Europese onderzoeksproject React in Groningen. Dat blijkt uit een foto op de website van zijn onderzoeksgroep.

In oktober bracht Trouw naar buiten dat Kvatinsky niet alleen hoogleraar is aan de Technion-universiteit in Israël, maar ook reservist-luitenant-kolonel in het leger. Zijn naam zou zelfs onder een brief hebben gestaan waarin Israëlische officieren opriepen om geen humanitaire hulp toe te laten tot Gaza-Stad en ziekenhuizen daar niet te laten functioneren. Kvatinsky zegt dat hij die brief niet heeft ondertekend en niet weet hoe zijn naam erop is gekomen.

De aanwezigheid van Kvatinsky bij het startevenement is opvallend. De RUG liet eerder weten geschrokken te zijn van zijn militaire rol. Na de eerdere berichtgeving schortte de universiteit de samenwerking met Kvatinsky en de Technion-universiteit tijdelijk op. Twee weken later beperkte de RUG die opschorting: alleen directe samenwerking tussen onderzoekers van de RUG en Technion werd stilgezet tot eind 2027.

De universiteit erkent dat Kvatinsky aanwezig was bij een algemene startbijeenkomst, maar die bijeenkomst geldt volgens de RUG niet als directe samenwerking tussen Kvatinsky en Groningse onderzoekers. De RUG zegt dat de bijeenkomst vooral ging over organisatie en opzet, niet over de inhoud van het onderzoek. De universiteit is, naar eigen zeggen, nog steeds bezig met een advies over de geplande samenwerking van volgend jaar. Daarbij wordt gekeken naar het risico dat kennis uit het project kan worden misbruikt. De ontwikkelde kennis is ook interessant voor de wapenindustrie. Totdat hierover een besluit is genomen, blijft de RUG betrokken bij het project. Dat geldt ook voor de samenwerking met de Technion-universiteit en met Kvatinsky.