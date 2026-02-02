Dinsdagochtend gevoelstemperatuur rond -11 graden, later op de dag kans op sneeuw, ijzel en ijsregen

Foto: Joris van Tweel

Groningers, opgelet. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven en gedurende de avond code oranje. OOG-weerman Johan Kamphuis voorspelt gevoelstemperaturen van meer dan tien graden onder nul en ijsregen, sneeuw en ijzel.

“Dinsdag vroeg in de ochtend vriest het 4 tot 6 graden en voelt het door de stevige oostenwind aan als -10 tot -12 graden. Verder is er af en toe zon en blijft het tot in de avond droog. De maximumtemperatuur ligt rond het vriespunt en de oostenwind neemt toe tot windkracht 5. In de loop van de avond volgt een front met neerslag. Dan is er kans op lichte ijsregen, sneeuw en ijzel. De temperatuur daalt voor de neerslag aan naar -3 graden en het blijft de hele nacht vriezen. Daardoor ontstaat op uitgebreide schaal verraderlijke gladheid.

De gladheid zal woensdag niet zomaar verdwijnen. Heel langzaam komt de temperatuur een graadje boven nul maar duikt in de namiddag en avond alweer onder het vriespunt tot -3 in de nacht. Het blijft droog.

Donderdag neemt de kans op een sneeuwbui toe. Het blijft de hele dag 1 of 2 graden vriezen.

Hoe het verder gaat met deze winterse perioden? Lees het op de weerpagina of luister om 8:50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow.”