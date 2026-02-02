Dinsdagavond vanaf 22.00 uur code oranje in Groningen, vanaf 16.00 uur code geel

nieuws
Het KNMI heeft dinsdag vanaf 22.00 uur code oranje voor de provincie Groningen afgegeven vanwege gladheid. De weerwaarschuwing geldt tot woensdag 10.00 uur. Daarna geldt code oranje, vooralsnog tot 12.00 uur.
Het begint dinsdagmiddag om 16.00 uur met code geel. Volgens het KNMI is er een grote kans op gladheid. Dit komt door buien die over trekken en ijzel veroorzaken. Wanneer code geel is afgegeven is er kans op gevaarlijk weer. Bij code oranje is er kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is, omdat er mogelijk schade, letsel of veel overlast is.