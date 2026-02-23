Dinsdag bewolkt met kans op motregen, woensdag erg zacht met 17 graden

Foto: Joris van Tweel

Na een grijze start van de week krijgen we de komende dagen meer zon te zien en ook opvallend milde temperaturen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt woensdag de meest zachte dag van de week.

“Dinsdag is het bewolkt en in de loop van de dag valt hier en daar een spatje motregen. Het is zacht bij 12 of 13 graden en er waait een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3.

Woensdag zijn er flinke perioden met zon, al kan er eerst nog wat bewolking voorkomen. Het is erg zacht met 16 of 17 graden als maximumtemperatuur. De zuidenwind is zwak of matig, windkracht 2 of 3.

Donderdag is het met 12 of 13 graden nog altijd zacht, al doet het kwik een stapje terug. Wolkenvelden en een paar opklaringen wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog.

Vrijdag en ook tijdens het weekend lijkt het zachte weer aan te houden. Meer daarover leest u op de weerpagina of is te beluisteren om 8:50 uur tijdens het weerpraatje in de OOG/Ochtendshow.”