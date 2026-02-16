Dinsdag bewolkt en kans op regen, woensdag en donderdag een stuk kouder

Het Noorderplantsoen (foto: Denise Overkleeft)

Met een regenachtige maandag achter de rug, gaan we nog meer natte dagen tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het woensdag en donderdag flink koud worden, daarna stijgt de temperatuur weer langzaam.

“Dinsdag is er veel bewolking en vallen er enkele buien, vooral in de loop van de dag. Het wordt 6 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de avond draait de wind naar het noordwesten en neemt de kracht toe tot vrij krachtig. Het koelt tijdens enkele opklaringen af tot rond het vriespunt of enkele graden eronder.

Woensdag is het bij een matige oostenwind een stuk kouder. Het wordt slechts 1 graad. Wel blijft het droog met vooral later op de dag af en toe wat zonneschijn. In de nacht lichte vorst.

Donderdag kan zomaar op een ijsdag uitdraaien als de temperatuur rond of een graad onder nul blijft. Ondanks geregeld zon voelt het een stuk kouder aan dankzij een straffe oostenwind, windkracht 5. In de nacht volgt lichte tot matige vorst met -5 tot -7 graden als laagste temperatuur.

Vrijdag is een droge overgangsdag naar een veel zachter weertype tijdens het weekend. Meer daarover is te lezen op de weerpagina of te beluisteren om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”