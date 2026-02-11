Dienstregeling definitief goedgekeurd: méér bussen waar nodig is

Foto: R.F.J. Dekker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de dienstregeling zoals die gaat rijden vanaf 28 juni goedgekeurd. In deze dienstregeling gaan er meer ritten rijden.

Op basis van de ontvangen reacties op het ontwerp zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Daar komt bij dat op diezelfde dag net nieuwe busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation in gebruik wordt genomen. Dit zorgt ervoor dat bussen vanuit het zuiden en westen sneller op het station zijn. Deze tijdswinst levert een besparing op voor het busvervoer. Dat geld, 1,5 miljoen euro, wordt geïnvesteerd in uitbreiding van het aantal bussen op drukke lijnen in Drenthe en Groningen.

De financiële besparing van het nieuwe busstation wordt ingezet om meer bussen te laten rijden op plekken waar het nodig is, zoals:

Q-link blauw Groningen – Roden / Leek die vaker gaat rijden.

Q-link paars op zondagmiddag vaker naar Meerstad en Harkstede en op zondagavond vaker van Groningen naar Ten Boer – Appingedam.

Qliner 312 Groningen – Gieten – Stadskanaal vaker op zaterdag overdag.

Tussen Groningen en Lauwersoog rijdt voortaan elk uur een bus.

En volledig overzicht van alle wijzigingen in de dienstregeling per 28 juni is beschikbaar op de website www.ovbureau.nl .