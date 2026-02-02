Deel Paterswoldseweg vier weken dicht

Vanwege werk aan kabels en leidingen is de Paterswoldseweg vanaf volgende week maandag een maand lang in één richting afgesloten tussen de Peizerweg en de Eelderstraat.

De afsluiting begint op maandag 9 februari om 07.00 uur en duurt tot vrijdag 6 maart 16.00 uur. Autoverkeer kan dan niet richting de Eeldersingel rijden. In de andere richting blijft de weg open.

Autoverkeer richting het centrum wordt omgeleid via de Peizerweg en de westelijke ringweg (N370) of via de Parkweg en het Emmaviaduct. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.