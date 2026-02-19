Deel Lijzijde vanaf komende maandag ruim twee maanden afgesloten

Impressie via Gemeente Groningen

Een deel van de Lijzijde in Lewenborg gaat vanaf 23 februari tot en met 1 mei op de schop. Door de herinrichting van de straat wordt de weg ter hoogte van het winkelcentrum volledig afgesloten voor verkeer.

De straat wordt opnieuw ingericht. De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. De rijbaan wordt op sommige plekken smaller, onder andere bij de bushaltes. Ook worden de inritten van de parkeerpleinen smaller, zodat het verkeer daar rustiger verloopt.

De afsluiting heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van Lewenborg-Noord en de wijk Drielanden. Verkeer wordt in deze periode omgeleid via de Bakboordswal en Stuurboordswal.

Andere busroute

Bussen gaan tijdelijk een andere route rijden en maken een lus door Lewenborg via de Stuurboordswal en de Loefzijde. Zo blijft Lewenborg-Noord zo goed mogelijk bereikbaar.

Wel vervallen een aantal bushaltes door deze gewijzigde route. Dit gaat om de haltes Mooiland, Wimpel en Winkelcentrum Lewenborg. Reizigers kunnen in plaats daarvan gebruikmaken van tijdelijke haltes bij Lijzijde en Waterland.

Voor bezoekers van het winkelcentrum blijven De Boeg en Lijzijde de dichtstbijzijnde opstapplekken voor de bus.