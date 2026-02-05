De ‘Groningse’ TeamNL’ers die uitkomen op de Olympische Spelen

V.l.n.r: Chris Huizinga, Marcel Bosker, Jenning de Boo. Foto's: Instagram

Morgenavond vindt de openingsceremonie plaats van de Olympische Winterspelen in Milaan (Italië). In TeamNL, de Nederlandse sportdelegatie, zit ook een vleugje Groningen. In dit overzicht zetten we op een rij welke drie Olympiërs dat zijn, wat hun link met de gemeente is en wanneer je ze kunt volgen. Tip je van de sluier: het zijn alle drie schaatsers.

Marcel Bosker

Geboren in Zwitserland, maar Bosker verhuisde op jonge leeftijd naar Ten Boer om zich volledig op het schaatsen te richten. Zijn gastouders Jan en Ineke Smit namen hem daar zonder proefperiode in huis, nadat trainer Erwin ten Hove hem tijdens een trainingsstage in Inzell had ontdekt. Ten Hove zag dat Bosker Nederlands sprak en de ambitie had om in Nederland door te groeien.

In actie op:

Zondag 8 februari 2026 (5000 meter mannen)

Zondag 15 februari 2026 (kwartfinale ploegenachtervolging mannen)

Wanneer Bosker en zijn ploeggenoten zich plaatsen voor de halve finale zal deze, net als de finale op dinsdag 17 februari 2026 plaatsvinden.

Chris Huizinga

Chris Huizinga groeide op buiten de gemeentegrenzen, in Garnwerd, maar werd wél geboren in de stad Groningen. Ook hij heeft een duidelijke schaatslink met de gemeente: net als Bosker en De Boo was Huizinga lid van IJsvereniging Groningen.

Net als Bosker komt Huizinga in actie op:

Zondag 8 februari 2026 (5000 meter mannen)

Zondag 15 februari 2026 (kwartfinale ploegenachtervolging mannen)

Ook voor Huizinga geldt: Wanneer hij en zijn ploeggenoten zich plaatsen voor de halve finale zal deze, net als de finale op dinsdag 17 februari plaatsvinden.

Jenning de Boo

Hoewel hij op jonge leeftijd naar Heerenveen verhuisde, kun je Jenning de Boo misschien wel de meest ‘Stadjer’ van dit gezelschap noemen. De Boo woonde tot zijn vijftiende in de wijk Hoornsemeer en was lid van IJsvereniging Groningen. Twee maanden geleden werd hij bovendien uitgeroepen tot Groninger Sporter van het Jaar 2025.

De Boo mag zijn opwachting opmaken op deze data: