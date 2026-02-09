De gemeente moet volgens de VVD meer doen aan armoedebestrijding

Foto: PIX1861 via Pixabay

De fractie van de VVD in de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het armoedebeleid. Aanleiding is het eerdere bericht uit december, waarin staat dat de armoede in de gemeente voor het eerst in vijf jaar is gestegen.

De VVD vindt dat het beleid van het college te veel is gericht op armoedeverlichting in plaats van armoedebestrijding. Ze willen dan ook weten wat het college gaat doen, om de toenemende armoede tegen te gaan.

De fractie stelt vragen over de effectiviteit van regelingen zoals minimaregelingen en de werkbonus. De VVD wil verder dat het college gaat kijken of lokale lasten verlaagd kunnen worden, zoals de parkeertarieven en gemeentelijke belastingen. Zodat werken volgens hen weer meer gaat lonen.

De liberalen stellen ook de vraag waarom het voor werkzoekende mogelijk is om banen te weigeren. Als voorbeeld noemen ze de basisbanen, die door de gemeente op maat worden aangeboden aan werkzoekende. Ze zijn van mening dat het niet mogelijk moet zijn om dit te weigeren en willen dat een eerdere motie van de partij hierover, die destijds werd ontraden, opnieuw bekeken zou moeten worden.