Dapper FC Groningen moet na rust toch buigen voor kampioen PSV

Ruim een uur lang was FC Groningen zondagmiddag in eigen huis op weg naar een stunt tegen landskampioen PSV. Na een 1-0 tussenstand halverwege keerden de bezoekers de wedstrijd in de tweede helft om (1-2).

FC Groningen begon aan de wedstrijd zonder de geschorste verdedigers Dies Janse en Marvin Peersman. Zij werden in de laatste linie vervangen door Tyrique Mercera en Wouter Prins. Marco Rente, normaal gesproken rechtsback, vormde het centrale duo samen met Thijmen Blokzijl. Brynjólfur Willumsson verloor zijn basisplaats ten opzichte van vorige week, terwijl aanvoerder Stije Resink juist terugkeerde na een schorsing.

De thuisploeg begon scherp en fel aan de wedstrijd en bood de regerend landskampioen uitstekend partij. De eerste kans was echter voor de Eindhovenaren, die via Ismael Saibari na tien minuten spelen het eerste schot losten. De inzet van de Marokkaanse middenvelder ging voorlangs.

Naarmate de eerste helft vorderde werd Groningen alleen maar sterker en de bezoekers hadden moeite de bal in de ploeg te houden en onder de Groninger druk uit te voetballen. De uitblinkende Younes Taha schoot zijn ploeg na ruim een kwartier spelen op voorsprong toen een uittrap van Etienne Vaessen verlengd werd en hij vanaf de rechterkant het Eindhovense strafschopgebied binnen dribbelde. Taha bleef kalm en verschalkte de op het hoogste niveau debuterende doelman Niek Schiks in de verre hoek.

PSV, dat eerste keus onder de lat Matej Kovar en tweede keus Nick Olij door blessures moest missen, kreeg via middenvelder Paul Wanner en Saibari mogelijkheden op de gelijkmaker. Eerstgenoemde passeerde Vaessen met een wippertje die de paal raakte, terwijl de doelman op het afstandsschot van Saibari een katachtige redding in huis had.

Tien minuten voor rust miste Taha een levensgrote kans om de score te verdubbelen. Na een fout in de defensie van PSV kon de middenvelder annex aanvaller opnieuw op Schiks af, maar deze keer ging zijn poging tegen het lijf van de sluitpost. In de nastoot was Vaessen wederom belangrijk voor zijn ploeg door goed op te treden bij een nieuwe poging van Saibari.

Tweede helft

Na rust volgde er opnieuw een grote kans van Taha, die na een misser van Mauro Junior nogmaals vanaf rechts het strafschopgebied in dribbelde. Na een heerlijke kapbeweging was de inzet van Taha gehaast en zijn poging ging over het doel.

Met een uur op de klok rook de ploeg van Lukkien bloed. Dat werd versterkt subliem defensief optreden van respectievelijk Prins en Rente bij goede mogelijkheden voor de koploper. Juist op het moment dat de Euroborg massaal als een man achter het groen-witte leger ging staan, sloeg de equipe van trainer Peter Bosz toe. Nadat Rente de bal inleverde, schakelde PSV razendsnel om. De aanval eindigde met een voorzet van Mauro op het hoofd van Saibari, die voor de gelijkmaker tekende.

Tot overmaat van ramp was het diezelfde Saibari die, opnieuw met het hoofd, de bal klaar legde voor invaller Dennis Man. Omdat Vaessen op het verkeerde been werd gezet door de kopbal van Saibari kon de Roemeen makkelijk intikken.

De teleurstelling was duidelijk zichtbaar en voelbaar in het stadion. Toch ging FC dapper door, maar de dominante fases die het in het eerste uur op de mat kon leggen keerden niet meer terug.

Het was alweer de derde nederlaag op rij voor Groningen, dat volgende week FC Utrecht op bezoek krijgt.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Tyrique Mercera, Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Wouter Prins; Stije Resink, Tygo Land; David van der Werff, Younes Taha, Jorg Schreuders; Thom van Bergen

Opstelling PSV: Niek Schiks; Sergino Dest; Jerdy Schouten, Armando Obispo (59’ Yarek Gasiorowski), Mauro Junior; Joey Veerman, Ismael Saibari, Paul Wanner; Esmir Bajraktarevic (59’ Dennis Man), Guus Til, Ivan Perisic