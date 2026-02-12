D66 hekelt strenge regels van college over hotelcapaciteit

Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Pillows_on_a_hotel_bed.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

De gemeentefractie van D66 is kritisch op het voornemen van het college om de groei van het aantal hotelkamers te beperken. Volgens D66-raadslid Tom Rustebiel staat dat besluit haaks op de ambities van de stad op het gebied van vrijetijdseconomie, marketing en congressen. De partij stelt het college daarom vragen.

De gemeente verwacht in de periode naar 2034 tussen de 300 en 1100 extra hotelkamers nodig te zijn. In een berekening uit 2020 waren dit er veel meer, zo’n 1.400 hotelkamers.

Op basis van het recente onderzoek zou het college volgens D66 de conclusie trekken dat de vraag naar hotelkamers achterblijft. Rustebiel begrijpt dat niet en denkt dat meer hotelkamers juist voor een aantrekkelijkere stad zorgen. “We investeren juist in het vergroten van die vraag, onder meer via regiomarketing en nieuwe projecten. Deze beperkingen getuigen van een gebrek aan ambitie.”

D66 vreest dat de stad Groningen straks achter de feiten aanloopt. Volgens de partij duurt het realiseren van nieuwe hotels in de stad jaren. Daarnaast wijst de partij op grote investeringen in projecten als het Muziekcentrum, Museum aan de Aa, Kardinge en Niemeijer. “Als we meer bezoekers willen trekken, moeten er ook voldoende overnachtingsplekken zijn.”