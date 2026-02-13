Cultuursector wil rol in plannen rond Nij Begun

Waterleaf optreden tijdens OOG op ESNS editie 2023. Foto: Rick van der Velde

Een grote groep culturele instelingen in de provincie wil een vaste rol in de nieuwe organisatie die de economische plannen voor Groningen en Noord-Drenthe uitvoert binnen Nij Begun.

Daarvoor doen zij een oproep aan de Provinciale Staten van Groningen en gemeenteraden in de regio. De oproep, opgesteld door de Kunstraad Groningen, wordt gesteund door 95 culturele organisaties uit Groningen en Noord-Drenthe. Aanleiding is de ontwerpregeling voor Perspectief Groningen en Noord-Drenthe van Nij Begun, waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen tot en met begin maart hun licht op mogen laten schijnen. Daarom wordt richting gegeven aan waar de regio zo’n 3,25 miljard euro aan economisch ‘smartengeld’ voor het aardbevingsleed de provincie de komende dertig jaar aan gaat besteden.

Maar dat is niet genoeg, aldus de Kunstraad. Cultuur is even belangrijk als andere sectoren binnen de Economische Agenda van Nij Begun, aldus de opstellers. Daarbij worden ‘brede welvaart, ‘werkgelegendheid’ en ‘vernieuwing’ genoemd als belangrijke bijdrages uit de cultuursector.

Daarom wil de Kunstraad, net als overheden, bedrijven en kennisinstellingen, een formele plek in de stichting die de plannen uitvoert binnen Nij Begun. Die stichting moet kennis bundelen en helpen bij het uitvoeren van de Economische Agenda. “Als cultuursector zijn wij ervan overtuigd een essentiële bijdrage te kunnen leveren aan een veerkrachtige regio. (..) Wij beschikken over waardevolle expertise, beproefde methodieken en deskundige vertegenwoordigers die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen van de Economische Agenda.”