Coffeeshops Dees en Driemaster sluiten de deuren

Coffeeshop Dees aan de Papengang. Foto: Google Maps

Coffeeshops Dees en Driemaster sluiten op 1 mei de deuren. Dat heeft eigenaresse Marja Plas dinsdag aan Sikkom laten weten.

Plas neemt het besluit na een lange juridische strijd. Het conflict met de gemeente Groningen escaleerde in januari 2025, toen toenmalig burgemeester Mirjam van ’t Veld de vergunningen introk na een negatief Bibob-onderzoek. De gemeente baseerde zich op ‘ernstig gevaar op strafbare feiten’, mede ingegeven door een FIOD-inval in 2022 waarbij een te grote handelsvoorraad en een taser (volgens Plas een aansteker) werden gevonden. Hoewel een eerdere rechterlijke uitspraak nog in het voordeel van Plas uitviel en zij persoonlijk niet werd vervolgd, heeft ze het meest recente beroep verloren.

In theorie kan er nog in hoger beroep worden gegaan bij de Raad van State, maar Plas ziet hier vanaf. De combinatie van de hoge kosten, haar naderende pensioenleeftijd en de geringe kans op succes maken dat Plas “het bijltje erbij neergooit”. Met het verdwijnen van deze twee zaken blijft de teller in Groningen op nog slechts zeven coffeeshops staan, een halvering van de veertien zaken die begin jaren negentig als norm werden gehanteerd. Terwijl het aantal inwoners is gegroeid naar 210.000, heeft de gemeente al jaren geen nieuwe vergunningen meer afgegeven. Het stadhuis wachtte naar eigen zeggen op het wietexperiment, maar binnenkort zal de gemeenteraad bespreken hoeveel coffeeshops er daadwerkelijk nodig zijn in de stad.