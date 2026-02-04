Liveblog code rood: weeralarm verlengd tot 12.00 uur vanwege extreme gladheid, geen treinen en bussen, ziekenhuizen zetten streep geplande afspraken

Foto: Lars Faber

Het is op grote schaal verraderlijk glad door ijzel in heel Noord-Nederland. Het KNMI waarschuwt voor grote kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen. Het advies is daarom: blijf binnen en ga tot 12.00 uur niet de weg op.

Voor Groningen betekent dat vooralsnog:

‘Code rood’ tot 12.00 uur, daarna ‘code geel’ tot donderdagmiddag

Geen bussen tot 11.30 uur

Geen treinen tot 11.00 uur

Geen geplande zorg in ziekenhuizen

09.00 uur

Geen rijexamens tot 12.00 uur

Het CBR laat weten dat alle rijexamens in de noordelijke provincies in het noorden niet doorgaan tot het middaguur.

Zowel door theorie-examens als afrijden ligt stil tot 12.00 uur, stelt het CBR. De examens worden kostenloos uitgesteld en opnieuw ingepland. Bij ‘code rood’ worden, wanneer dit ingaat tijdens kantoortijden, de praktijkexamens die bezig zijn ook zo snel mogelijk afgebroken.

08.45 uur

‘Code rood’ verlengd tot 12.uur

Het KNMI heeft het weeralarm ‘code rood’ verlengd tot 12:00 uur. Dat betekent dat het devies in Groningen, Drenthe en Friesland blijft om tot het middaguur niet de weg op te gaan, omdat het de hele ochtend nog zeer glad kan zijn.

De aanwezige ijslaag op de wegen en paden zal in de loop van de dag geleidelijk wegsmelten waardoor de gladheid geleidelijk verdwijnt, het laatst in het noordoosten. In het noordoosten kan het vanaf het einde van de middag opnieuw plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten.

08.40 uur

Van een nood een deugd: schaatsend naar je werk

De gladheid is niet voor iedereen vervelend. Sawal Atmosoerodjo, anesthesioloog in het UMCG, kon er vanochtend uiteraard niet omheen dat hij naar zijn werk moest. Daarom bond hij de schaatsen onder en reed hij naar het ziekenhuis.

Ook Annelies Diertens bond de schaatsen onder in de Concordiastraat.

08.30 uur

Weerman Johan Kamphuis: “Wegen zijn veranderd in ijsbanen, gladder dan dit wordt het niet”

De extreme gladheid houdt in Groningen de hele ochtend en ook het eerste deel van de middag aan, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Denk vooral om uw oude buurman of -vrouw waar zorgmedewerkers niet of pas later kunnen komen.”

De gladheid zal waarschijnlijk maar moeilijk verdwijnen deze woensdag, vertelt Kamphuis: “Pas rond of na het middaguur komt de temperatuur langzaam boven nul uit. Dan gaat het veelal om een paar tienden tot een graad. In het noordoosten van de provincie is het maar de vraag het kwik überhaupt boven nul uit gaat komen.” Ook de komende avond en nacht zijn we nog niet van de gladheid af, vervolgt de OOG-weerman: “In de namiddag wint de koude lucht vanuit Duitsland alweer terrein en breidt vorst zich weer uit over de provincie. Om 18:00 uur ligt de temperatuur overal weer iets onder nul en breidt ook gladheid zich weer uit. Plaatselijk en zeker in het noordoosten van de provincie kan de gladheid de hele dag en ook komende avond en nacht aanhouden.” Op het kaartje goed te zien dat de vorst zich in het uiterste noordoosten van de provincie handhaaft, besluit de weerman: “De gladheid zal daardoor wellicht niet overal verdwijnen.”

08.25 uur

Zo koud is het nu op de wegen in het noorden

Het KNMI deelde woensdagochtend rond 07.45 uur een kaart (hieronder de eerste afbeelding) met de temperaturen op het wegdek van dat moment. Met in het rood temperaturen onder nul, daar blijft het voorlopig glad. In oranje en geel temperaturen net boven nul en groen ruim boven nul.

De tweede afbeelding toont de temperatuurkaart in de KNMI-app. Hierin zijn de grote verschillen tussen de temperatuur in het noorden/noordoosten (onder nul) en het zuiden te zien.

08.00 uur

Openbaar Onderwijs Groningen houdt scholen de hele dag dicht

Het bestuur van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen heeft besloten alle scholen woensdag dicht te houden. Dat laat de scholenkoepel weten in een bericht aan ouders.

“De verwachting is dat de overlast langer zal aanhouden en de veiligheid staat voorop”, schrijft Openbaar Onderwijs Groningen aan ouders. “We gaan ervanuit dat we morgen weer gewoon open zijn.”

07.55 uur

Ziekenhuizen zeggen geplande afspraken en operaties af

De twee ziekenhuizen in Stad hebben besloten alle geplande afspraken voor woensdagochtend niet door te laten gaan. Van beide ziekenhuizen is het advies dan ook: kom niet onze kant op voor je afspraak.

“Kom niet naar het UMCG”, is de oproep van het academische ziekenhuis in Stad. “Vanaf nu levert het UMCG alleen nog acute zorg: alle geplande afspraken, behandelingen en operaties worden tot 12.00 uur geannuleerd. We nemen contact op met onze patiënten om geannuleerde afspraken, behandelingen en operaties te verplaatsen. We begrijpen dat dit vervelend is en hopen op ieders begrip.”

Ook in het Martini Ziekenhuis gaan afspraken en geplande operaties tot 12:00 uur niet door, laat het ziekenhuis woensdagochtend weten. Wie voor 12:00 uur een afspraak heeft, wordt gevraagd niet naar het ziekenhuis te komen of naar het ziekenhuis te bellen:

“Het ziekenhuis neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe afspraak te maken“, aldus het Martini Ziekenhuis. “Heeft u na 12:00 uur een afspraak en kunt u niet veilig naar het ziekenhuis komen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u een afspraak heeft. Bent u te laat voor uw afspraak? Laat het ons telefonisch weten.”

07.50 uur

Hanze houdt gebouwen gesloten tot 13.30 uur

De Hanze-gebouwen openen woensdag vandaag pas om 13.30 uur, aldus de onderwijsorganisatie. Tot die tijd geldt dat geplande theorie- en praktijklessen niet doorgaan op locatie. Die worden zoveel mogelijk online gegeven.

Ook tentamens en toetsen op locatie gaan tot 13.30 uur niet door bij de Hanze en worden verplaatst. Medewerkers werken thuis, tenzij de werkzaamheden dit niet toelaten.

“Vanaf 13.30 gaan de gebouwen open en gaat alles door zoals gepland. Dan blijft gelden: Ga op tijd van huis en check actuele reisinformatie van Qbuzz, Arriva en NS. Veiligheid staat voorop: pas goed op jezelf en neem geen onnodige risico’s. Lukt het je niet om (op tijd) naar de Hanze te komen? Neem contact op met je opleiding. ”

07.45 uur

Forum houdt deuren dicht tot 12.00 uur

Door winterse omstandigheden zijn alle Forumbibliotheken woensdag gesloten tot 12.00 uur. Ook het gebouw van Forum Groningen houdt tot die tijd de deuren dicht.

07.35 uur

Geen bussen tot 11.30 uur

De bussen in Groningen en Drenthe rijden niet tot en met 11.30 uur in verband met ‘code rood’, laat Qbuzz weten. De busvervoerder was al van plan om tot 10.30 uur geen bussen te laten uitrijden in het noorden, maar besloot het busvervoer woensdagochtend een uur langer stil te leggen.

07.30 uur

Rechtbank en supermarkten later open

In verband met de veiligheid van zowel partijen als medewerkers zullen de locaties van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen, Assen en Leeuwarden tot in ieder geval 10.00 uur dicht zijn in verband met de afgegeven weercode rood. Alleen spoedzittingen gaan door op locatie.

Inmiddels laten verschillende supermarkten ook al aan hun klanten weten dat ze hun deuren later openen.

06.45 uur

Meerdere ongelukken, geen treinen

Door de gladheid ontstonden op de noordelijke snelwegen al meerdere ongelukken, onder meer op de A28 bij Haren en op de A7 bij Westpoort. Rijkswaterstaat besloot daarom onder meer de rijbaan richting Groningen vanaf Assen op de A28 volledig af te sluiten tussen Vries en Eelde. Omdat ook strooiwagens eigenlijk niet de weg op kunnen door de gladheid, bleek ook strooien vrijwel onmogelijk op sommige plekken.

Ook het treinverkeer wordt geraakt door de extreme gladheid. Het volledige treinverkeer in Noord-Nederland is stilgelegd door vervoerders NS en Arriva tot 11.00 uur. Volgens de NS omdat de gladheid onverwacht veel problemen veroorzaakt voor reizigers en het eigen spoorpersoneel in de noordelijke regio’s.

06.30 uur

KNMI schaalt op naar ‘code rood’, NL-Alert afgegeven in Noord-Nederland vanwege extreme gladheid

Het KNMI besloot rond 04.30 uur op te schalen van ‘code oranje’ naar ‘code rood’, de weerswaarschuwing voor extreme weersomstandigheid. Vanwege de gladheid is ‘code rood’ van kracht tot woensdagochtend 10:00 uur. Daarna geldt vooralsnog ‘code geel’ tot het middaguur.