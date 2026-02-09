Claudia van Bruggen vertrekt uit bestuur Mesdag en wordt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Foto via Mesdag

Claudia van Bruggen wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Van Bruggen werkte tot nu toe in Stad als bestuurslid bij de Van Mesdagkliniek (Mesdag).

Op 23 februari wordt Van Bruggen formeel benoemd en beëdigd binnen het nieuwe kabinet. “Een eervolle en grote opdracht, die ik met dankbaarheid en realisme heb aanvaard”, aldus Van Bruggen. “In deze rol ben ik verantwoordelijk voor detentie, rechtsbescherming, uitvoering in de strafrechtketen en de samenhang tussen gevangeniswezen, tbs, reclassering en zorg. Juist de lessen uit Mesdag neem ik daarin mee. Ik laat Mesdag achter met vertrouwen in de koers en de mensen.”

Van Bruggen neemt plaats in het eerste kabinet van Rob Jetten namens D66. Daarmee is de laatste naam van het beoogde kabinet bekend.