ChristenUnie zet vol in op dorps- en buurthuizen: “Onmisbare plekken voor ontmoeting”

Onder andere het Buurhoes aan de Gaykingastraat in Ten Boer werd bezocht. Foto: ingezonden

Dorps- en buurthuizen zijn essentieel voor de leefbaarheid in de gemeente Groningen. Dat onderstreepte de ChristenUnie vrijdag tijdens een uitgebreide tour langs diverse ontmoetingsplekken. Van Ten Boer tot Lewenborg sprak de partij met vrijwilligers en buurtbewoners over het belang van deze sociale ankerpunten.

“We hebben in totaal acht buurt- en dorpshuizen bezocht”, vertelt lijsttrekker Peter Rebergen van de partij. De delegatie sprak onder meer met vrijwilligers in ontmoetingscentrum Buurhoes in Ten Boer, ’t Vinkhuys in Vinkhuizen en bezocht de kiosk in het Diamantpark. De tour eindigde in wijkcentrum Het Dok in Lewenborg.

Zorgen in Ten Boer

Volgens Rebergen is de waarde van deze locaties groot, maar is de toekomst niet overal zeker. In Ten Boer maken bewoners zich bijvoorbeeld zorgen over de naderende sloop van ontmoetingsplek De Oude School (DOS). “Mensen zijn bang dat ze hun plek en hun sociale contacten verliezen”, zegt Rebergen. “Het is meer dan een gebouw; het is een plek waar koffieochtenden worden georganiseerd en waar mensen samen eten.”

Jongerenwerker Kim Aarts van WIJ Groningen begrijpt de zorgen. Hoewel al langer bekend was dat woningbouw op de plek van DOS gepland stond, komt het afscheid hard aan. “Ten Boer is aardig volgepland”, liet Aarts vorig jaar weten. “We zijn dankbaar voor de jaren dat we hier mochten zitten, maar de vraag is: waar moeten we naartoe? Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid verschillende ruimtes die we hier momenteel gebruiken.”

Investeren in ontmoeting

De ChristenUnie pleit voor een permanent en toereikend ontmoetingscentrum in Ten Boer. “Er zijn wel andere ruimtes, zoals de bibliotheek en een dorpshuis, maar die zijn eigenlijk te klein voor het aantal en het type activiteiten dat georganiseerd wordt”, stelt Rebergen. De partij wil de komende jaren vol inzetten op het versterken van deze plekken. De gemeente heeft eerder aangegeven dat een deel van de activiteiten van DOS naar het voormalige gemeentehuis in het dorp gaat. Op dit moment is echter nog onbekend welke activiteiten naar deze locatie verplaatst gaan worden.

Tegelijkertijd benadrukt Rebergen dat het lang niet overal kommer en kwel is. “Neem Engelbert: daar zorgen commerciële huurders ervoor dat het dorpshuis financieel gezond blijft. Bovendien zorgt de groei van Meerstad voor meer belangstelling voor het dorpshuis in Engelbert.” Volgens de lijsttrekker gaat er veel goed, maar blijft structurele inzet noodzakelijk. “Deze plekken zijn cruciaal om mensen te verbinden en ze uit een sociaal isolement te halen.”

Op alle bezochte locaties werd een cadeautje achtergelaten. “We hebben de vrijwilligers een ‘kletspot’ cadeau gedaan. Dit is een pot met kaarten vol stellingen, dillema’s en vragen. Dit spel helpt om gesprekken over verschillende onderwerpen op gang te helpen.”

Verslaggever Laurens Jove Rodriguez maakte een reportage over De Oude School in Ten Boer: