ChristenUnie roept op na onderzoek: ‘Maak alle bushaltes toegankelijk’

Foto: Google Maps - Streetview

De Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de provincie Groningen álle bushaltes in de provincie toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. Dat laat de fractie weten, na onderzoek van de regionale omroepen. Daaruit blijkt dat zo’n veertig procent van de bushaltes in de provincie Groningen goed toegankelijk is voor mensen met een motorische of visuele beperking.

Vergeleken met andere provincies zijn in Groningen relatief veel bushaltes toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat laat volgens de provinciale fractie van de ChristenUnie zien dat het goed mogelijk is om haltes toegankelijk te maken. “Maar het is niet genoeg dat twee van de vijf haltes voor iedereen toegankelijk zijn”, aldus fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek. “Wat de ChristenUnie betreft moet dat vijf van de vijf haltes zijn.”

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld en wil van het Groningse provinciebestuur weten wanneer álle bushaltes voor iedereen toegankelijk zijn. Geijtenbeek: “Het heet toch niet voor niets openbaar vervoer?”