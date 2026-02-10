ChristenUnie, D66 en Stadspartij vragen opheldering over stopzetten financiering jeugdhulp bij BEZINN

De fracties van de ChristenUnie, D66 en Stadspartij 100% voor Groningen vragen het college om opheldering over het stopzetten van de financiering voor jeugdhulp bij koepelorganisatie BEZINN.

“Zorginkooporganisatie RIGG gaat stoppen met het financieren van jeugdhulp via BEZINNZorg”, vertelt Peter Rebergen van de ChristenUnie. “Bij BEZINN zijn diverse zorgorganisaties aangesloten, waaronder zorgboerderijen die voldoen aan een erkend kwaliteitssysteem. Binnen onze gemeente gaat het om vier locaties waar inwoners uit de stad of de regio zorg krijgen. Daarnaast zijn er locaties buiten de gemeente waar Groningers terechtkomen. De meeste locaties verlenen niet alleen zorg aan jeugdigen, maar ook aan volwassenen via bijvoorbeeld de Wmo of Wlz.”

BEZINNZorg

BEZINN staat voor Boer en Zorg in Noord-Nederland. Het fungeert als een koepelorganisatie voor kleinschalige zorgaanbieders, zoals zorgboerderijen, in Groningen, Drenthe en Friesland. De organisatie neemt de administratieve rompslomp, de contracten met gemeenten en de financiële afwikkeling uit handen van de zorgboeren, zodat zij zich volledig kunnen richten op de zorg zelf. In de provincie Groningen gaat het om ongeveer twintig locaties waar dagbesteding en logeerplekken voor kinderen en jongeren worden aangeboden. Naast jeugdhulp bieden veel van deze locaties ook zorg aan volwassenen.

De partijen begrijpen dat aanbieders aan voorwaarden moeten voldoen, maar maken zich zorgen over de continuïteit. Rebergen: “Het is belangrijk dat de cliënten niet de dupe worden. Dat geldt voor situaties waarin organisaties niet aan de voorwaarden voldoen, maar ook wanneer de financiering via de RIGG stopt.” ChristenUnie en D66 willen van het college weten of er een goed beeld is van de getroffen inwoners en hoe de ondersteuning van kinderen en jongeren gewaarborgd blijft. De vragen worden woensdag behandeld tijdens het Politieke Vragenuur.

Schriftelijke vragen

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen kiest voor een andere route. “Bij het Politieke Vragenuur ben je beperkt in wat je kunt vragen”, vertelt Yaneth Menger. “Wij stellen daarom schriftelijke vragen om dieper op de zaak in te gaan.” De partij deelt de zorgen van de ChristenUnie en D66, maar zet ook vraagtekens bij de motivatie van de RIGG.

Waar de RIGG spreekt over ‘langdurige tekortkomingen’, vermoedt Menger een andere achtergrond. “Over de exacte reden tasten wij in het duister. Mijn aanname op dit moment is dat dit besluit is genomen vanwege bezuinigingen, en dat het niet te maken heeft met het niet op orde hebben van de zaken. Maar nogmaals, dat is een aanname.”

Menger maakt een vergelijking met Jeugdbescherming Noord: “Als we het langs die lat leggen: die samenwerking ging door, terwijl de incidenten die daar het nieuws haalden veel twijfelachtiger waren. Waarom is bij de ene instelling het elastiek zo rekbaar en wordt bij een ander het contract direct ontbonden? Onze grootste zorg is wat er met de kinderen en cliënten gebeurt; zij mogen niet de pineut worden.” De antwoorden op de schriftelijke vragen worden binnen een aantal weken verwacht.