Celstraf voor steekincident op Grote Markt

Foto: Joris van Tweel

Een 64-jarige Groninger zonder vaste woon- of verblijfplaats moet zes weken de cel in voor een steekincident op de Grote Markt. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De verdachte stak op 28 juni vorig jaar een man neer met wie hij een woordenwisseling had. Het slachtoffer had hem een klap gegeven. De man moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Veel voorbijgangers waren getuige van het conflict op klaarlichte dag.

Volgens de rechter was er geen sprake van noodweer, want de verdachte had kunnen weglopen. Hij kreeg drie maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, plus een proeftijd van twee jaar. Het vonnis is conform de eis van de officier van justitie.