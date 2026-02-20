CDA wil actie uit Stadhuis en Den Haag om Groningse jongeren te beschermen tegen criminele netwerken

Foto via Politie.nl

Vier op de tien jongeren kennen criminele leeftijdsgenoten en jongeren die via Snapchat worden benaderd voor “klusjes” in de criminaliteit. Het CDA maakt zich zorgen over de uitkomsten van recent onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe en vraagt vrijdag om actie, zowel uit het Stadhuis als uit Den Haag.

Het onderzoek laat zien dat een kwart van de jongeren regelmatig berichten krijgt waarin criminele activiteiten worden aangeboden, en één op de acht persoonlijk is benaderd. Veel jongeren zien leeftijdsgenoten opscheppen over deze acties, terwijl ze vaak zelf slachtoffer zijn van uitbuiting. Experts waarschuwen dat kwetsbare jongeren extra risico lopen.

Op basis van deze cijfers vraagt het CDA van de landelijke en lokale overheid extra inzet om jongeren te beschermen. Ze willen meer preventieprogramma’s, samenwerking tussen gemeenten, politie en scholen, en aandacht voor de weerbaarheid van jongeren tegen ronselpraktijken. Ook vragen ze of scholen extra ondersteuning nodig hebben bij burgerschapsvorming, digitale weerbaarheid en het herkennen van signalen van crimineel ronselen.

Daarnaast wil het CDA weten welke regionale risicofactoren bijdragen aan de hoge percentages, hoe effectief de huidige aanpak van jeugdige betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit is en of een gerichte, Noord-Nederlandse aanpak nodig is. Op lokaal niveau wil de CDA-fractie in Groningen weten hoe de gemeente jongeren helpt hun weerbaarheid te vergroten, welke preventieve programma’s beschikbaar zijn en hoe de georganiseerde misdaad bestuurlijk steviger kan worden aangepakt.