CDA-plan voor extra woonwagenstandplaatsen strandt, maar college zet deur op kier: “Nu dertig, maar we willen meer”

foto: Google Streetview

Groningen moet meer doen voor woonwagenbewoners om niet opnieuw de fout in te gaan. Dat stelde het CDA tijdens de behandeling van hun initiatiefvoorstel ‘In geouwehoer kun je niet wonen’. Hoewel wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen erkent dat er meer ruimte nodig is, kreeg een voorstel om het aantal nieuwe standplaatsen te verdubbelen van dertig naar zestig (nog) geen meerderheid.

Het debat begon met een confronterende terugblik van raadslid Izaäk van Jaarsveld van het CDA. Hij citeerde een woonwagencoördinator uit 1974 die de kampen destijds omschreef als een “modderige troep, vies, vuil en smerig.” Volgens Van Jaarsveld heeft de overheid decennialang een “uitsterfbeleid” gevoerd dat door het Europese Hof inmiddels als discriminatie is bestempeld. “We zijn verplicht om wachtenden binnen afzienbare tijd te huisvesten, maar we zitten al jaren in een voorverkenning voor slechts dertig plekken. Dat is bij far niet genoeg”, aldus Van Jaarsveld in zijn pleidooi.

Wachtlijst blijft groeien

De cijfers liegen niet: terwijl er dertig plekken in de planning zitten, staan er negentig mensen op de hoofdwachtlijst, nog los van de B- en C-lijsten. Door natuurlijke aanwas zal dit aantal snel boven de honderd stijgen. Het CDA stelde daarom voor om de ambitie te verdubbelen naar zestig standplaatsen en direct een tweede locatie aan te wijzen, om te voorkomen dat de jurisprudentie van het Europese Hof opnieuw met voeten wordt getreden.

Politieke muren

Ondanks de gedeelde zorgen, kreeg het specifieke voorstel geen steun van de coalitiepartijen. Laurent Dwarshuis (ChristenUnie) gaf aan moeite te hebben met de voorrangsregelingen in het bredere plan van het CDA. “We moeten geen muren optrekken en geen onderscheid maken tussen mensen die een woning zoeken”, stelde Dwarshuis. Ook Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) stemde niet in, al hield zij de deur op een kier: “Als er een voorstel komt met ruimtelijke en financiële dekking voor méér plekken, willen we daar zeker naar kijken. Maar dat zit op dit moment niet in dit voorstel.”

Toekomst

Wethouder Rik van Niejenhuis toonde zich een medestander van de ambitie, maar hield vast aan de huidige koers. “Ik ben het zeer eens met het vurige pleidooi dat we meer ruimte moeten maken. We maken nu een grote stap met dertig standplaatsen en komen daarvoor dit jaar met concrete voorstellen naar de raad toe.” De wethouder benadrukte bovendien dat er constructieve gesprekken gaande zijn over huur- en koopconstructies op de kampen, iets wat voorheen onbespreekbaar was.

Van Jaarsveld sloot het debat hoopvol af: “Ik dank de wethouder voor de mooie woorden en dat hij de ambitie wil opkrikken. Ik hoop dat we dit de komende raadsperiode met z’n allen gestalte kunnen geven.” Het initiatiefvoorstel werd uiteindelijk verworpen. Van de 40 raadsleden stemden 30 tegen en 10 voor.