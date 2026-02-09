CDA en D66 waarschuwen voor afgelasting van sportevenementen door tekort aan politie

Foto: Henk Ellérie

De fracties van CDA en D66 in de gemeenteraad maken zich zorgen over de toekomst van wielerwedstrijden en andere sportevenementen. Organisatoren elders in het land stellen dat steeds meer evenementen onder druk komen te staan of zelfs worden afgelast door een tekort aan politie-inzet. De twee partijen willen daarom van het gemeentebestuur weten hoe het er in Groningen voorstaat.

Door het tekort aan politiecapaciteit stijgen de kosten voor organisatoren en wordt het opzetten evenementen moeilijker, vertelt onder meer een organisator van wielerkoersen in Zeeland aan de Provinciale Zeeuwse Courant. Volgens de fracties kan dit ook gevolgen hebben voor evenementen in Groningen.

De partijen willen daarom weten welke evenementen er in de regio al mee te maken hebben gehad en welke mogelijkheden er zijn om de inzet van politie te verminderen, zonder concessies te doen aan de veiligheid. De fracties willen onder meer weten of het gebruik van burgermotorverkeersregelaars een mogelijke oplossing is bij wielerkoersen, naast andere proefprojecten om de politie te ontlasten.

“Sportevenementen zijn enorm belangrijk voor onze gemeente”, aldus CDA-fractievoorzitter Jalt te Haan. “We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat wedstrijden verdwijnen. Daarom moeten we samen met organisatoren en politie zoeken naar oplossingen, zodat zoveel mogelijk evenementen gewoon door kunnen gaan.”