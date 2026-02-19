CDA bezorgd over criminelen die jongeren ronselen

De raadsfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over criminelen die jongeren ronselen. De fractie heeft hierover vragen ingediend aan de gemeenteraad en de Tweede Kamer.

Onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe laat zien dat jongeren in het noorden steeds directer worden benaderd door de georganiseerde misdaad. Vooral snapchat wordt door criminelen gebruikt om jongeren te ronselen voor illegale klusjes. Uit een rapport blijkt dat één op de acht jongeren in het noorden hiervoor via sociale media benaderd is.

“We zien dat de georganiseerde misdaad ook in onze regio steeds gewetenlozer optreedt,” zegt CDA-raadslid Izaäk van Jaarsveld. “Het ronselen van minderjarigen gebeurt steeds vaker en schaamtelozer. We moeten daar als overheden meer tegenover stellen.” Tweede Kamerleden van het CDA hebben hier deze donderdag ook vragen over gesteld aan het kabinet.

Uit het rapport blijkt verder dat meer dan de helft van de jongeren boven de dertien jaar leeftijdgenoten kent die mogelijk zijn gezwicht voor de verleiding van snel geld, status of dure spullen. Vaak ligt zwaardere criminaliteit op de loer.

“De criminaliteit in onze regio groeit en verhardt,” zegt Van Jaarsveld. “Het college moet daar volwassen veiligheidsinstrumenten tegenover gaan zetten, want we kunnen de georganiseerde misdaad niet bestrijden met de bevoegdheden van een dorp.”