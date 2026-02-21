Caroline van der Plas van BBB bezoekt de stad: “De marktkooplui wil je niet wegjagen”

Caroline van der Plas van de BBB was zaterdag in de stad voor de aftrap van de campagne van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen. Foto: Paul Blom

Als aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen bezocht Caroline van der Plas (BBB) zaterdag samen met de Groningse kandidaatraadsleden de stad. Ze nam de situatie bij de Gerrit Krolbrug in ogenschouw en ging op de Vismarkt in gesprek met marktkooplui.

“De BBB doet in verschillende gemeenten mee aan de verkiezingen”, vertelt de Groningse lijsttrekker Wesley Kragt. “Mevrouw Van der Plas heeft vrijdag al een bezoek gebracht aan de gemeente Westerwolde. Zaterdagochtend was ze in Het Hogeland en daarna kwam ze naar Groningen. Van tevoren had ze aangegeven dat ze graag een bezoek zou willen brengen aan de Gerrit Krolbrug. Onlangs is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen van GroenLinks-PvdA waarbij er gepleit wordt voor een tijdelijke oplossing wanneer de nieuwe brug gebouwd gaat worden. De BBB in de Tweede Kamer heeft daar mee ingestemd, maar ze vond het ook belangrijk om op de plek te kunnen kijken.”

Impact van de Gerrit Krolbrug

Bij de brug sprak Van der Plas met bedrijvenvereniging VBNO en het Platform Gerrit Krolbrug. Als lid van de Kamercommissie Infrastructuur zag ze direct de impact van het ontbreken van een tijdelijke verbinding. Voor de 20.000 dagelijkse gebruikers, maar ook voor instellingen zoals de Voedselbank en de Kledingbank, is de bereikbaarheid cruciaal.

“We spraken bijvoorbeeld over het verhaal van een vrouw die voor haar kinderopvang volledig afhankelijk is van de brug”, vertelt Kragt. “Zonder deze verbinding moet ze noodgedwongen naar een andere opvang zoeken, omdat omfietsen simpelweg geen optie is. De BBB wil in Den Haag blijven strijden om die tijdelijke verbinding mogelijk te maken.”

Zorgen op de Vismarkt

Op de Vismarkt stonden de zorgen van marktondernemers centraal, met name over de geplande zero-emissiezone. Ondernemers staan voor enorme investeringen; een nieuwe elektrische wagen kost al snel 350.000 euro, terwijl de regelgeving voortdurend wordt uitgesteld. De marktkooplui voelen zich het kind van de rekening.

“Wij zijn niet tegen ideologische doelen, maar het moet wel haalbaar zijn”, aldus Kragt. Volgens de BBB-lijsttrekker schort het in Groningen aan echte samenwerking. “Participatie in Groningen leidt momenteel juist tot afstand. Het is niet alleen luisteren, maar écht in gesprek gaan om samen tot de beste oplossing te komen. Als je op de huidige voet doorgaat, vergroot je de kloof tussen de inwoners en de raad. We zien dat bij teveel dossiers gebeuren: de opvang van het Leger des Heils in de Nieuwe Boteringestraat bijvoorbeeld, maar ook rond het Geheugenpaviljoen.”

Waardering

Tussen de inhoudelijke gesprekken door was er veel aandacht voor Van der Plas zelf. Veel voorbijgangers wilden met haar op de foto en staken haar een hart onder de riem na haar recente besluit om binnen de partij een stapje terug te doen, zodat ze zich volledig kan focussen op dossiers zoals landbouw.

Kragt: “Ongeacht je politieke kleur is Van der Plas een benaderbare vrouw. Ze werkt vanuit een plichtsbesef voor het land en je zag vandaag dat mensen dat waarderen. Het leidde vandaag tot mooie gesprekken. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar door echt het gesprek aan te gaan, kom je tot elkaar. En dat is in de politiek heel veel waard.”

De reportage over dit onderwerp wordt maandag aan dit artikel gekoppeld.