Carolien Gehrels gaat verkennen of Groningen zich kandidaat moet stellen voor Culturele Hoofdstad van Europa 2033

Foto: Daniel Cohen

De provincie en gemeente Groningen hebben Carolien Gehrels aangesteld als onafhankelijk verkenner rond een mogelijke kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa 2033. De oud-wethouder in Amsterdam (PvdA) moet duidelijk krijgen welke kansen en risico’s een kandidatuur met zich meebrengt voor zowel Stad als de regio.

Het gemeentebestuur van Groningen kondigde begin december al aan dat er een onderzoek zou komen rond kandidaatstelling voor de titel. Gehrels moet uitzoeken hoe een kandidatuur er precies uitziet, wie meewerkt en hoe het betaald kan worden. Pas daarna besluit de politiek of Groningen zich daadwerkelijk gaat aanmelden voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2033. De resultaten van de verkenning worden uiterlijk in het tweede kwartaal van 2026 verwacht.

De titel Culturele Hoofdstad van Europa wordt sinds 1985 jaarlijks toegekend aan twee Europese steden. De titel is bedoeld om de cultuur, internationale samenwerking en stedelijke vernieuwing aan te jaren. Hoewel de uitkomsten voor Groningen nog ongewis zijn, stellen de provincie en gemeente wel dat de titel het verleden leidde tot ‘langdurige economische en sociale versterking voor deelnemende regio’s’.

‘Verkenning gaat niet alleen over het winnen van een titel’

Carolien Gehrels is geen onbekende in Groningen. Ze studeerdeNederlandse taal en letterkunde aan de RUG, waarna ze richting de Randstad trok. Gehrels was tussen 2006 en 2014 wethouder in de hoofdstad namens de Partij van de Arbeid. Voor en na haar wethouderschap was Gehrels actief als cultuurbestuurder, onder meer bij Arcadis en het Holland Festival.

Hoewel Gehrels nog moet beginnen aan haar onafhankelijke onderzoek, laat ze weten enthousiast te zijn over de kansen voor de Stad en de provincie: “Groningen heeft alles in zich om opnieuw een beweging op gang te brengen die mensen verbindt, inspireert en trots maakt. Deze verkenning gaat niet alleen over het winnen van een titel – het gaat over het openen van nieuw perspectief voor de toekomst van stad en regio.”