Carel Lenferink lijsttrekker nieuwe partij DURF: “Meer zeggenschap voor burgers”

Carel Lenferink is de lijsttrekker van de politieke partij DURF. DURF doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen op woensdag 18 maart.

De partij wil het Groninger landschap opschudden. “Meer vrijheid en medezeggenschap voor burgers”, zegt Lenferink. “Burgers moeten veel meer te zeggen krijgen in deze stad. Burgers moeten niet vanuit een ivoren toren opgelegd krijgen hoe zij hun leven moeten leiden”.

Het verwijderen van fout geparkeerde fietsen in de binnenstad is lijsttrekker Lenferink een doorn in het oog. “Voordat je verregaand beleid gaat voeren om mensen hun fietsen af neemt en in feite gaat gijzelen moet je toch een plan hebben en niet alleen mensen plagen. Nu heb je een vak en daar zet je je fiets in en dan wil er iemand anders staan die jouw fiets weg zet. Dan kom je terug en is je fiets weg. Dat is onverdedigbaar. Dit is een fietsstad”.

DURF wil ook opkomen voor ondernemers, zoals de markt. “Eerst kregen marktkooplui een vergunning voor het leven, maar nu krijgen ze nog maar een tijdelijke vergunning voor een paar jaar. De gemeente doet dit omdat ze een Europese richtlijn willen volgen”.

DURF wil ook minder migratie: “Als je het hebt over meer dan honderdduizend per jaar, dan is dat een echt serieus thema. Dat heeft een serieuze weerslag op ons land en onze cultuur en ook hier in Groningen. Daar zijn we inderdaad kritisch op”.