Bushaltes gemeente Groningen vaker toegankelijk dan provinciaal gemiddelde, maar helft bushaltes is dat nog niet helemaal

Foto: Ger Boesjes

Bushaltes in de gemeente Groningen zijn vaker volledig toegankelijk dan in de rest van de provincie. Toch is ook daar ongeveer de helft van de haltes nog niet volledig geschikt voor mensen met een visuele of motorische beperking.

Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost, in samenwerking met de regionale omroepen.In de hele provincie Groningen is 39,6 procent van de bushaltes volledig toegankelijk. Tegelijk is 40,8 procent voor zowel mensen met een visuele als een motorische beperking niet toegankelijk. Binnen de gemeente Groningen ligt het aandeel volledig toegankelijke haltes hoger. Van de bushaltes die door de gemeente worden beheerd, is 51,7 procent geheel toegankelijk. Daarmee doet de gemeente het duidelijk beter dan het provinciale gemiddelde.

Toch is ook in de gemeente nog een groot deel van de haltes niet volledig bruikbaar voor iedereen. Van de gemeentelijke bushaltes is 26,4 procent voor beide groepen niet toegankelijk. Daarnaast is 16,7 procent alleen toegankelijk voor mensen met een motorische beperking en 5,2 procent alleen voor mensen met een visuele beperking. Ook Rijkswaterstaat beheert een klein aantal bushaltes binnen de gemeente. Daarvan is 40 procent volledig toegankelijk, 40 procent alleen voor mensen met een motorische beperking en 20 procent niet toegankelijk.

In de hele provincie Groningen samen is een groot deel van de bushaltes nog niet volledig toegankelijk. Van alle haltes is 39,6 procent volledig toegankelijk. Tegelijk is 40,8 procent voor mensen met een visuele én motorische beperking niet toegankelijk. Kijk je alleen naar bushaltes die door de provincie zelf worden beheerd, dan ligt het aandeel volledig toegankelijke haltes hoger. Daarvan is 53,4 procent volledig toegankelijk. Op de landelijke ranglijst staat Groningen daarmee bovenaan. Het aandeel provinciale haltes dat niet toegankelijk is, ligt op 29,8 procent.