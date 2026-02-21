Burgernet ingezet voor vermissing 15-jarig meisje

Foto via Politie.nl

De politie heeft zaterdagavond een Burgernetactie op touw gezet vanwege de vermissing van een 15-jarig meisje. De tiener is voor het laatst gezien op de Palmslag, nabij de Oosterpoort.

De actie werd rond 22.45 uur op touw gezet. “We zijn op zoek naar een donkergetint meisje van 15 jaar oud”, schrijft de politie. “Ze is 1.65 meter lang, heeft een dun postuur en heeft lang krullend zwart haar in een lage knot. Tijdens de vermissing droeg ze een grijze hoodie met een kleine witte opdruk, een blauwe joggingbroek met witte strepen en witte Nike Air Force-sneakers.” Opvallend detail is dat het meisje een blauwe deken bij zich heeft.

De tiener verplaatst zich lopend. de politie vraagt mensen die informatie hebben, of weten waar zij op dit moment verblijft, contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.