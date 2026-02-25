Brandweer redt kat uit boom in Haren

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aan de Molenweg in Haren heeft de brandweer woensdagmiddag een kat uit een boom gered. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van het dier in problemen kwam rond 17.00 uur binnen, waarna een tankautospuit van de Harense brandweer ter plaatse kwam. In de achtertuin van een woning bleek een kat al geruime tijd hoog in een boom te zitten. Het dier durfde op eigen kracht niet meer naar beneden te komen.

Brandweerlieden hebben het dier uiteindelijk veilig naar beneden kunnen krijgen.