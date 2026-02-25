Brand in flat in Beijum snel onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een flatwoning aan de Emingaheerd in de wijk Beijum heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 22.30 uur binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Toen de brandweer arriveerde, stonden de bewoners van de woningen in de flat al buiten te wachten”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Brandweerlieden hebben onderzoek gedaan in de flat en troffen in één van de woningen een brandje aan. Door nog onbekende oorzaak was er vuur ontstaan in een afzuigkap in de keuken. Dit was snel onder controle.”

Nadat de woning was geventileerd, konden de omwonenden weer terug naar hun huizen. De schade is beperkt gebleven.