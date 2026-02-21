BQ 1887 bekert door; Ruime zege Velocitas; Lewenborg velt koploper

Tim Sanders en Wolter Klaas Laanstra tijdens Velocitas 1897 vs Buitenpost (foto Martijn Minnema)

Inhaal en bekervoetbal deze zaterdag. Be Quick 1887 speelde voor de beker en is door naar de volgende ronde. Competitiegenoot Velocitas 1897 speelde voor de competitie en boekte een ruime zege. Lewenborg won van de koploper en doet daardoor weer mee om de titel in de vierde klasse.

Districtsbeker

Be Quick 1887 is de enig overgebleven club uit de provincie Groningen in de noordelijke districtsbeker. De nummer drie uit de eerste klasse trof met FC Meppel op eigen veld de nummer vier uit de tweede klasse. Be Quick won met 1-0 door een doelpunt van Vincent Pichel in de 36’ minuut. De Meppelers raakten in de tweede helft nog de paal, gemakkelijk ging het niet, maar Be Quick zit bij de laatste acht.

COMPETITIE

Velocitas is koploper in de eerste klasse en speelde vanmiddag thuis tegen middenmoter Buitenpost. Velocitas had een kwartiertje nodig om op gang te komen, de beginfase was voor Buitenpost. In een eerste helft met mogelijkheden over en weer was de beste kans lang die van Sam Wormmeester. Hij schoot van een meter of tien echter niet al te hard recht op de keeper af.

Kort voor rust sloeg Velocitas toe. In de 40’ minuut belandde een mispeer van Sam Wormmeester voor de voeten van Tim Sanders die raak schoot, 1-0. Twee minuten later schoot Joris Mulder uit een moeilijke hoek op doel, via de keeper en de paal ging de bal in de korte hoek binnen, 2-0.

Daarmee leek het Friese verzet gebroken en het geloof weg. Na rust kwam Velocitas nauwelijks in de problemen. Nadat Buitenpost speler Wolter Klaas Laanstra een harde overtreding met rood bestraft zag worden moesten de gasten bovendien met tien man verder.

Velocitas liep daarna via Thomas Bats (69’) en Tim Sanders (88’) uit naar een ruime 4-0 zege. De voorsprong op LAC Frisia bedraagt vijf punten, Frisia heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

In 2J speelt hekkensluiter GVAV Rapiditas om 17.30 tegen LTC, die staan twee plekken hoger.

In de derde klasse maakte Be Quick 1887 zaterdag in de slotfase een 3-1 achterstand goed bij Loppersum, maar uiteindelijk werd wel met 5-3 verloren. Daardoor blijft Be Quick in de onderste regionen staan.

Helemaal onderaan staat VV Groningen. Dat verloor maandag al met 9-0 van Wildervank en ook bij Omlandia werd ruim verloren, 5-0. Voor de thuisclub scoorde Remco Bolhuis een hattrick, Wouter Hoek maakte de andere treffers. Omlandia staat zevende.

De doelcijfers van VV Groningen in 2026 spreken na vijf duels boekdelen, 0 punten, 1 voor en 41 tegen.

In 4E deed Lewenborg goede zaken, het won op eigen veld met 4-1 van koploper SIOS en heeft nu nog maar twee punten minder dan de nummer 1. Rai de Vries en Wesley Smith zorgden voor 2-0 bij rust. Nadat SIOS op 2-1 was gekomen beslisten Thomas Bosscher en Andress Atema het duel in Lewenborgs voordeel.

Oosterparkers verloor bij Holwierde met 3-1 en staat zevende, Mamio speelde 1-1 bij Poolster en is de nummer acht.

VVK boekte in 5F een 8-0 zege op Amboina, staat derde en doet volop mee om de titel. Bryan Inge scoorde vier keer.