Bouw woontoren Nova in De Wijert officieel gestart

Een impressie van de nieuwe woontoren. Foto: Nova Groningen

In De Wijert is begin deze week het officiële startsein gegeven voor de bouw van woontoren Nova. In de woontoren komen 52 appartementen, van tweekamerappartementen tot penthouses.

De appartementen zijn tussen de 71 tot 148 vierkante meter groot. Een tweekamerappartement van 71 vierkante meter is beschikbaar vanaf 399 duizend euro, een driekamerappartement tussen de 80 en 101 vierkante meter vanaf 499 duizend euro en een vierkamerappartement tussen de 115 en 148 vierkante meter vanaf 689.500 euro.

De nieuwe woontoren krijgt volgens de plannen een groene en rustige leefomgeving. Naast het gebouw is er veel aandacht voor natuur, met onder meer groenvoorzieningen, zitplekken en wandelroutes.

Het ontwerp van Nova past volgens de ontwerpers bij de wederopbouwarchitectuur die kenmerkend is voor de wijk.

Als alles volgens planning verloopt, is de woontoren eind 2027 klaar.