Bouw van 38 sociale huurappartementen gestart in Meerstad

Foto: Bureau Meerstad

De bouw van 38 sociale huurappartementen aan het Woldmeer in Meerstad is vrijdagmiddag officieel begonnen. De appartementen, gebouwd door VanWonen in opdracht van Nijestee, zijn bedoeld voor kleine huishoudens.

Wethouder Rik van Niejenhuis en Sander van der Tol (bestuurder van Nijestee) gaven het symbolische startsein door met de betrokken partijen een doek te ondertekenen, dat daarna aan het bouwhek werd bevestigd.

“De vraag naar betaalbare woningen is groot”, aldus Wethouder van Niejenhuis. “Deze nieuwe appartementen helpen om meer kleine huishouders een plek te geven in Meerstad. Dat we dit op zo’n mooie plek aan het Woldmeer kunnen realiseren, maakt het extra waardevol.”

Met de huizen met zicht op het water krijgt Meerstad langzaamaan wat meer sociale huurwoningen. In Meeroevers en Tersluis staan er al een aantal en in Groenewei wordt op dit moment gebouwd aan 34 nieuwe sociale huurwoningen.