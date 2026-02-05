Bouw nieuw complex met 30 appartementen in Meerstad begonnen: het Baken van Meerstad

Aan de noordoostkant van Meerstad komt een nieuw complex met dertig appartementen: het Baken van Meerstad. De aanleg van de fundering is inmiddels begonnen.

De grootte van de appartementen varieert van 73 tot 138 vierkante meter met een prijs tussen de 384.000 tot 645.000 euro. Op één appartement na, die beschikt over vier kamers, hebben alle woningen drie kamers: een woonkamer, twee slaapkamers en een badkamer. De meeste woningen zijn inmiddels verkocht.

Wethouder Rik van Niejenhuis presenteerde donderdagochtend het plan in Bureau Meerstad. “Het is een prachig gebouw met Groninger rode baksteen, met balkons en schuine kappen. Het zijn koopappartmenten die zowel voor jong als oud geschikt is. Je ziet wel dat veel senioren op de huizen reageren, maar ook jonge gezinnen.”

De bouw van het appartementencomplex duurt zo’n anderhalf jaar. “De oplevering staat gepland op april of mei volgend jaar.”