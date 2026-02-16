Bosker moet plek halve finale ploegenachtervolging afstaan aan Bergsma

Foto via Team Reggeborgh

Marcel Bosker heeft zijn startplek verloren voor de halve finale ploegenachtervolging bij de Olympische Spelen in Milaan. Bosker, die zo’n zes jaar in Ten Boer woonde en begon met schaatsen in Groningen, is vervangen door Jorrit Bergsma.

De ploeg met Bosker, Huizinga en Van de Bunt reed in de kwartfinales de vierde tijd en plaatste zich daarmee voor de halve finale. De race begon met een valse start. Bosker bracht de ’trein’ na de tweede poging snel op gang, maar dat kostte hem de nodige kracht. Na zijn start aan kop bleek dat hij veel energie had verspild, waardoor hij met moeite achteraan kon aansluiten.

Bondscoach Rintje Ritsma hoopt met de wissel een beetje meer ‘ausdauer’ (Duits voor uithoudingsvermogen) op de baan te brengen. Het Nederlandse drietal neemt het op tegen het team met de snelste tijd: de Italianen. Mocht Nederland uiteindelijk een medaille winnen, dan krijgen alle vier de schaatsers een exemplaar.