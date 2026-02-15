Bosker en Huizinga naar halve finale ploegenachtervolging op OS; Italië volgende opponent

v.l.n.r: Chris Huizinga, Marcel Bosker, Jenning de Boo, Teun Boer. Foto's: Instagram

Marcel Bosker, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt hebben zich zondag geplaatst voor de halve finale van de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen in Milaan. Ondanks een rit die niet vlekkeloos verliep, klokte het team de vierde tijd. Gastland Italië zorgde voor de grootste verrassing door de ongenaakbaar geachte Amerikanen te verslaan.

Bij de ploegenachtervolging leggen de teams acht ronden af, een afstand van ruim drie kilometer. Nederland verscheen in de vierde en laatste rit aan de start tegen Frankrijk. De missie was helder: een tijd bij de snelste vier was nodig voor een plek in de halve finale. Met Bosker en Huizinga verscheen het team met twee schaatsers aan de start die het schaatsen geleerd hebben bij IJsvereniging Groningen. De start verliep rommelig; na een valse start moest Nederland opnieuw vertrekken. Bij de tweede poging bracht Bosker de ’trein’ snel op gang, maar dat kostte kracht. Na zijn start aan kop bleek dat hij veel energie had verspild, waardoor hij met moeite achteraan kon aansluiten.

Spanning

Nederland opende in 18,23 seconden, de derde openingstijd van het veld. Halverwege de race kwam Oranje door in 01:51,41, ruim een seconde sneller dan de Fransen. In de slotfase verloor de ploeg echter kostbare tienden, waardoor de strijd met Noorwegen om de vierde plek ongemeen spannend werd. Met een eindtijd van 03:31,85 hield Nederland uiteindelijk stand en stelde het een plek in de halve finale veilig.

Italië vloert de ‘Pain-Train’

De grootste sensatie van de dag vond plaats in de tweede rit. De Amerikanen, die dit seizoen onder de bijnaam ‘Pain-Train’ alle World Cups domineerden, namen het op tegen Italië. Hoewel de Amerikanen halverwege nog bijna een seconde voorlagen, ontketenden de Italianen in het tweede bedrijf een slotoffensief.

Dit Italiaanse succes komt niet uit de lucht vallen. De ploeg rijdt deze Spelen op een wolk na het eerdere brons van Riccardo Lorello op de 5.000 meter en de twee gouden medailles van Francesca Lollobrigida. Die eerdere successen hebben gezorgd voor een goede sfeer in het Italiaanse kamp. Met Ghiotto, Giovannini en Malfatti werd er in de laatste ronden terrein gewonnen op de Amerikanen. Italië finishte in 03:38,40 en versloeg daarmee de topfavoriet Amerika (03:39,37).

China

De derde tijd werd genoteerd door China (03:41,67), dat afrekende met Noorwegen dat Sander Eitrem moest missen vanwege ziekte. De Chinese prestatie was bijzonder, vooral door de aanwezigheid van Hanbin Liu. De 19-jarige schaatser raakte in december in Heerenveen nog buiten bewustzijn na een val waarbij hij met het hoofd op het ijs terecht kwam. Het team toonde echter veerkracht door in Milaan de snelste Chinese tijd ooit op zeeniveau te klokken.

Halve finales

Door deze resultaten staat Nederland komende dinsdag voor een zware kluif: zij nemen het in de halve finale op tegen Italië. Winst op het gastland is genoeg om in de finale te komen staan. De andere halve finale gaat tussen de Verenigde Staten en China.