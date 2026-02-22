BMX start nieuw seizoen met ‘Brakke Sessie Jam’ in Colosseum: “Zo’n evenement daagt je uit”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het voorjaar lonkt en dat betekent dat het ook weer aantrekkelijker wordt om bepaalde sporten te kunnen beoefenen. Bijvoorbeeld het BMX’en. In het Colosseum aan de Koningsweg vond dit weekend de ‘Brakke Sessie Jam’ plaats. Een gesprek met BMX-docent Keanu de Plaa.

Keanu, was er dit weekend veel belangstelling?

“Het was erg druk. Zowel jonge als oudere deelnemers waren aanwezig. Gedurende het programma hadden we allemaal kleine evenementen. Eén van die evenementjes was dat je als BMX’er de focus moest leggen op een bepaald obstakel en daar een fraaie truc moest zien te doen. Nu zeg ik niet dat we een professionele jury hadden, maar de bezoekers tezamen beslisten wie hier het beste in presteerde. We hadden ook leuke prijzen. Je kon bijvoorbeeld bepaalde fietsonderdelen winnen of een dagkaart waarmee je gebruik kunt maken van het Colosseum.”

Wat is nu het meest toffe wat je gezien hebt?

“Wat op mij indruk heeft gemaakt is een jongen, die overigens ook een goede vriend is, die voor het eerst een backflip uitvoerde en keurig landde. Een backflip is dat je een achterwaartse salto maakt met de fiets. Vaak voer je zoiets uit op de schans. Het is een gedurfde beweging waarbij een hele goede timing nodig is. Waarom maakt dit nu indruk? Zo’n evenement daagt zo’n jongen uit om dit te doen. Er waren veel mensen aanwezig, en dat is net dat zetje dat je nodig hebt om jezelf te overtreffen. Dat lukte, en je kunt je voorstellen dat er dan een luid applaus klinkt en iedereen, inclusief de hoofdrolspeler, ontzettend trots is.”

Wat is de geschiedenis van dit evenement?

“Haha, dat is een mooi verhaal. Dat dit in het Colosseum plaatsvond, dat was voor het eerst. Maar mensen die mij kennen, die weten dat ik al erg lang bezig ben met BMX. Op jonge leeftijd al. Op zaterdagavond had ik toen mijn gezellige avonden waarbij ik met vrienden een drankje dronk. Tijdens die avond werd er voorgesteld om de volgende dag te BMX’en. Dat resulteerde in een groepsapp om contact met elkaar te houden. Met het drinken van drankjes was de naam van de groepsapp makkelijk gemaakt. Door de jaren heen is die app altijd gebleven. Vandaag de dag wonen veel vrienden uit die tijd niet meer in Groningen. Maar het contact is nooit verdwenen. Dit weekend kwam iedereen bij elkaar in het Colosseum. En niet alleen deze vrienden, maar iedereen die BMX een warm hart toedraagt was welkom. Wat ik zei: er waren veel deelnemers, maar ook mensen die speciaal even kwamen kijken.”

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Wat zijn je plannen voor de komende maanden?

“Ik ben van plan om weer veel gastlessen op scholen te gaan geven. Maar ook andere verenigingen kloppen aan de deur dat ze interesse hebben in gastlessen. Dus dat gaan we sowieso doen. En wat je zegt klopt. Als het warmere weer aanbreekt, dan verbeteren de omstandigheden voor het BMX’en. Ik ben vaak te vinden op het Dirt Park in Beijum. Dit terrein onderhouden wij zelf. De komende periode gaan we de baan weer helemaal up-to-date brengen. Daarmee zeg ik overigens niet dat het park in de wintermaanden gesloten is. Alleen de grote jumps hebben we afgesloten. Maar het beoefenen van deze sport lukt nu eenmaal beter op een droge ondergrond.”

De sport lijkt de wind in de rug te hebben. Zaterdag meldden we al dat het tijdelijke BMX-park in Vinkhuizen erg succesvol is. Onlangs werd ook aangekondigd dat de Grote Markt in juli het toneel zal zijn van de mountainbike slopestyle-competitie…

“Ja, ontzettend vet. Dat kwam voor mij echt als een verrassing. Ik kende het evenement al wel van edities die in het buitenland plaatsvonden. Een paar uur voor de officiële aankondiging hoorde ik dat het evenement naar Nederland zou komen. Toen dacht ik nog: wat vet. En even later bleek dat het dus in ons eigen stadje plaats gaat vinden. Dat is echt geweldig, omdat je daarmee de sport voor iedereen heel zichtbaar maakt. Zoals dit weekend, dan hoor je ook dat het hier over gaat. Er is veel enthousiasme en men kijkt uit naar juli, als dit evenement plaats gaat vinden.”

Binnenkort vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wat opvalt is dat er in verschillende partijprogramma’s aandacht is voor het kunnen sporten in de openbare ruimte…

“Ja, daar ben ik heel blij mee. Er is echt een beweging op gang gekomen. Die beweging past ook bij de tand des tijds. Voorheen werd je lid van een vereniging. Maar tegenwoordig zie je ook kinderen en jongeren die ervoor kiezen om juist te sporten in de openbare ruimte. Het diversiteitsaanbod is daarom in die zin belangrijk. Dat er niet alleen basket- of pannakooitjes worden geplaatst, maar dat er ook nagedacht wordt over het faciliteren van bijvoorbeeld BMX. Het is de vrijheid die de sport aantrekkelijk maakt. Je mag zelf weten hoe je fietst, welke trucs je uithaalt en in welke technische dingen je specialiseert.”

Ik hoor ontzettend veel enthousiasme. Vandaag kijken we naar de afsluiting van de Olympische Spelen. Zou dat misschien een droom zijn?

“Dat er ooit Groningse BMX’ers op de Olympische Zomerspelen staan? Goh ja, dat zou geweldig zijn. Nu lijkt dat nog onmogelijk. Het onderdeel is nog betrekkelijk klein. Je hebt er ook een hele gekke selectie voor. Maar tegelijkertijd zie ik wel de kansen. Het is een spectaculaire sport om te zien. Voor het publiek is het aantrekkelijk. En er is wat dat betreft ook echt wel wat gaande; we hadden het zojuist al even over het evenement dat op de Grote Markt plaatsvindt. Zoiets komt niet zomaar naar Groningen. En afgelopen herfst vond in Eindhoven al het EK plaats. Dat vindt dus ook gewoon in Nederland plaats. Dus ja, wie weet. Zou fantastisch zijn, hè?”

Wat is BMX?

BMX staat voor Bicycle Motocross. De sport ontstond eind jaren zestig in Californië (Verenigde Staten), toen jongeren met hun fietsen motorcrosswedstrijden na probeerden te doen op onverharde paden en zelfgebouwde schansen. Wat begon als een alternatief voor de dure motorsport, groeide al snel uit tot een wereldwijde cultuur. In de jaren zeventig en tachtig ontwikkelde de sport zich in verschillende richtingen. Enerzijds is er de ‘Race’-variant, waarbij rijders zo snel mogelijk over een parcours met heuvels en bochten crossen. Anderzijds is er de ‘Freestyle’-variant. Hierbij gaat het niet om snelheid, maar om creativiteit en techniek: het uitvoeren van sprongen en trucs op schansen, muren of vlakke grond. Sinds 2008 is BMX Racing een officieel onderdeel van de Olympische Zomerspelen en in 2021 (Tokio) maakte ook BMX Freestyle Park zijn debuut op het hoogste podium.