Blues Tour strijkt vanavond neer in binnenstad: “Rondhoppen van café naar café”

Willem Koster en Maarten Linskens van de organisatie. Foto: Erick Bakker

Het is deze zaterdag de laatste zaterdag van februari en dat betekent: Blues Tour. In zestien cafés in de binnenstad klinkt vanavond live bluesmuziek. Een gesprek met Willem Koster en Maarten Linskens over het succes van dit Groningse evenement.

Willem en Maarten, we hebben het over een evenement dat al behoorlijk lang bestaat, hè?

“In 2009 werd de eerste editie gehouden. De Blues Tour werd opgericht in de Kromme Elleboog door Wim Entzinger en Wim Angerman. Met zijn tweeën begonnen ze in vijf café’s. De animo was vanaf het begin groot, waardoor het evenement jaar na jaar groeide. Nu zijn we bij zestien locaties.”

Wat is de Blues Tour precies?

“De missie van de oprichters was heel simpel: de bluesbands terugbrengen naar de cafés, daar waar ze thuishoren. Dat was in die tijd, rond 2009, ook echt nodig. Er waren bijna geen cafés meer met liveoptredens. Er waren er nog maar een paar, zoals Café Koster en Buckshot. Uit noodzaak is toen het idee geboren om in vijf cafés blues te gaan spelen. Dat is heel snel heel groot geworden.”

Wat is bluesmuziek?

De blues is eind 19e eeuw ontstaan in de Verenigde Staten en vormt het fundament voor bijna alles wat we nu aan pop en rock kennen. Centraal staat het vertellen van een verhaal: verdriet, verlangen, maar vaak ook humor en levenslust. Er zijn verschillende stijlen. Zo is de Chicago-blues vooral herkenbaar aan de elektrische gitaren en de mondharmonica; dit is de muziek die na de oorlog de stap naar de drukke Amerikaanse steden maakte. De Westcoast-blues is vaak wat jazzy-er en swingender, terwijl de Hillbilly-blues juist een meer akoestische en rauwe variant is die dicht tegen de folk en country aanleunt.

Welke cafés doen dit jaar mee?

“We hebben de cafés die al heel lang meedoen, zoals De Wolthoorn, Buckshot en De Sleutel. Maar er zijn ook cafés die er dit jaar voor het eerst bij zijn, zoals café Lily en Eetbar Luke. Die laatste, in het Hoogstraatje, is een bijzondere locatie: op die plek zat vroeger café Koster, waar ook al blues te horen was.”

Wat kunnen mensen vanavond verwachten?

“Mensen kunnen lekker rondhoppen van het ene naar het andere café. Het leuke is dat er verschillende soorten blues in het programma zitten: van West Coast- en Chicago-blues tot Hillbilly-blues in café De Minnaar. In De Sleutel verzorgt Ralph de Jongh een solo-optreden. Het programma is dus heel gevarieerd, van stevige bluesrock tot rustige, oudere blues. En wat goed is om te vertellen: alles is gratis.”

Hoe financieren jullie dit?

“Dat is simpel: de cafés en de bands koppelen we aan elkaar en het café betaalt de band direct. In het verleden hadden we sponsoren, maar dan krijg je te maken met de Kamer van Koophandel, regels en boekhouding. Toen degene die onze boekhouding verzorgde stopte, dachten wij: het kan ook anders. We maken nu een contactformulier: één voor de band en één voor de kroeghouder, en zij overleggen onderling. Wij zoeken de bands uit en bezoeken de cafés, en daar hebben we verder geen omkijken meer naar.”

Het evenement zit in de lift, hè?

“Dat kun je wel zeggen. Wij zorgen voor posters en affiches en daar zat uiteraard een deadline op voor de drukker. Op de allerlaatste dag werd ik nog gebeld door twee kroeg-eigenaren die vroegen of ze ook nog mee konden doen. Dat is uiteindelijk gelukt, dus hun naam prijkt gelukkig ook nog op het materiaal.”

Wat verwachten jullie van de avond?

“Afgaand op de afgelopen jaren verwachten wij volle cafés. Veel bezoekers lopen van café naar café, hoewel dat afhangt van het weer. Je moet je realiseren dat een band in een café niet vier uur onafgebroken speelt; soms lopen mensen naar een ander café als een band pauze houdt. Dat kan ook prima: de binnenstad is klein en de loopafstanden zijn goed te doen.”

Naar welk optreden kijken jullie uit?

“Wij proberen alle cafés even te bezoeken. De verscheidenheid is groot. Ga je naar Buckshot? Dan tref je stevige rock met de driepersoonsband Byrchwood. Ga je naar het Martini Hotel? Daar zit BluesHeat, met echte klassieke bluesmuziek.”

De Blues Tour begint vanavond om 21.00 en 21.30 uur. Afhankelijk van de locatie eindigt het evenement om 00.00 of 01.00 uur.