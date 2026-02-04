Blijde reacties na besluit Tweede Kamer over Gerrit Krolbrug: “Samen staan we sterk”

Actievoerders bij de Gerrit Krolbrug - Foto: Sofie Dallinga

In de stad wordt opgetogen gereageerd op het nieuws dat de Tweede Kamer een tijdelijke oplossing voor de Gerrit Krolbrug afdwingt. “Ik ben overweldigd door alle reacties”, zegt Chris van Malkenhorst van het Platform Gerrit Krolbrug.

De Tweede Kamer stemde woensdagmiddag met een grote meerderheid in met de motie van GroenLinks-PvdA. De motie betekent dat de duizenden gebruikers van de Gerrit Krolbrugverbinding tijdens de bouw van de nieuwe brug niet hoeven om te fietsen via de Noordzeebrug of via de Oostersluis.

“Ik ben heel erg blij”, reageert Chris van Malkenhorst van het Platform Gerrit Krolbrug. “Sinds de stemming vanmiddag in de Tweede Kamer komen er veel berichtjes en telefoontjes binnen. Samen met een groot aantal organisaties zoals de Fietsersbond, VBNO, bewonersverenigingen, omliggende scholen en vele andere partijen hebben we ons hier de afgelopen tijd sterk voor gemaakt. Als het mooie nieuws er dan is, dan wil je het ook even met elkaar kunnen vieren en kunnen delen. Dus ja, mijn eerste reactie is blij en ik voel me overweldigd.”

“Samenwerking met Tweede Kamer was fantastisch”

Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren op verschillende manieren sterk gemaakt voor het onderwerp. “Dit is fantastisch nieuws”, zegt Leemhuis. “Om tot dit resultaat te komen is er veel gedaan. Het Platform Gerrit Krolbrug heeft erg hard gewerkt en ook de samenwerking met de Tweede Kamer was fantastisch. Door al het werk dat verzet is, is het gekomen tot een motie waar vandaag de hele Kamer voor heeft gestemd. Dat is super belangrijk en heel mooi nieuws voor al die duizenden mensen die dagelijks gebruik maken van deze verbinding.”

Bedrijfsleven: “Succes pas geboekt als de brug er ligt”

Guus Vries is voorzitter van bedrijvenvereniging VBNO. Deze vereniging behartigt de belangen van ondernemers in het noordoostelijk deel van de gemeente. “Wij zijn voorzichtig positief”, zegt Vries. “Het eerste signaal is heel positief. Het is nu een kwestie van vol goede moed verder. Maar we moeten ons ook duidelijk realiseren dat het succes pas geboekt is als de brug er daadwerkelijk ligt. Als bestuur hebben we vanmiddag de stemmingen gevolgd. Naar aanleiding hiervan gaan wij ons beraden, zoeken we contact met de lokale wethouder en gaan we kijken hoe nu verder. Hoe lopen de hazen precies?”

VBNO koos ervoor om niet samen te werken met het Platform Gerrit Krolbrug: “Wij hebben hun actie wel altijd ondersteund en onderschreven. Maar wij hebben gekozen voor ons eigen pad. Uiteindelijk is dat denk ik heel goed geweest. Daardoor kreeg je twee stromingen die veel impact hebben gemaakt.” Je zou kunnen zeggen dat het Platform Gerrit Krolbrug zich richtte op de sociale impact die het verdwijnen van de verbinding heeft, en de bedrijvenvereniging op het economische aspect. Vries: “Primair zou je dat kunnen zeggen. Maar er zitten bij ons ook flink wat ondernemers en bedrijven die een sociale impact hebben. Denk aan de dienstensector zoals bijvoorbeeld de Voedselbank.”

Geen pontje, maar een brug

Nu de motie is aangenomen, betekent dit dat Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente en eventueel de provincie aan zet is om tot een oplossing te komen. Leemhuis: “Als de huidige tijdelijke brug afgebroken gaat worden om te kunnen beginnen aan de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug, moet er een nieuwe tijdelijke verbinding beschikbaar zijn. Dat is de opdracht die er nu ligt. Het is afwachten met welke oplossing men gaat komen. Wellicht wordt het plan waarbij de Busbaanbrug een rol had uit de mottenballen gehaald, waarbij er wat aanpassingen worden verricht. Als raadslid ga ik dit proces in ieder geval goed in de gaten houden.”

Vries: “In de motie gaat het over een tijdelijke verbinding. Er staat dat ook een pontje een mogelijkheid zou kunnen zijn. Maar daar zijn wij geen voorstander van. De hellingen bij de kades zijn te steil voor fietsers, waardoor dit geen oplossing is. Ons voorstel blijft om een tijdelijke brug te realiseren binnen het budget dat hier beschikbaar voor is gesteld.”

Van Malkenhorst sluit zich daarbij aan: “Als je puur naar het dictum van de motie kijkt, dan is de opdracht die de Tweede Kamer geeft, heel breed. Wat mij betreft is er maar één oplossing en dat is dat voor de 6 miljoen euro die gereserveerd is er een tijdelijke brug aangelegd gaat worden. En om van de mogelijkheid gebruik te maken: als platform willen wij echt onze dank uitspreken aan alle mensen, alle organisaties en verenigingen die ons bij dit onderwerp ondersteund hebben. We hebben het met elkaar gedaan. Samen staan we sterk.”

Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug werd in 2021 aangevaren door een vrachtschip. Sindsdien kan gemotoriseerd verkeer geen gebruik meer maken van de verbinding. Eind 2023 kwam er een noodbrug voor fietsers en voetgangers. Volgens de huidige plannen van Rijkswaterstaat moet deze verdwijnen zodra de definitieve nieuwbouw start. Rijkswaterstaat adviseerde eerder om géén nieuwe tijdelijke voorziening te bouwen vanwege de hoge kosten (10 miljoen euro). Dit zou betekenen dat 20.000 dagelijkse gebruikers drie jaar lang moeten omrijden via de Noordzeebrug of de Oostersluis. De Tweede Kamer heeft nu bepaald dat dit scenario onacceptabel is en dat er een tussenoplossing moet komen.