Blaauw Sterrenwacht opent de deuren tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De Blaauw Sterrenwacht op de Zernike Campus opent zaterdag 28 februari van 18.30 tot 23.00 uur haar deuren voor publiek. Het progamma is gevuld met verschillende activiteiten, waaronder rondleidingen, planetariumshows en lezingen en er is een knutselhoek.

Voor zowel een bezoek aan de sterrenwacht als het mobiel planetarium moet je reserveren. De lezingen zijn zonder ticket te bezoeken. Ook kun je zonder kaartje naar de knutselhoek (voor kinderen en volwassenen) en als het weer het toelaat, kun je buiten zelf sterren kijken door een telescoop.

Kijk voor meer informatie over de Sterrenkijkdag bij de Blaauw Sterrenwacht op deze website.