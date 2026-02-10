Bijzondere kunst van kinderen onder de hamer voor Ronald McDonald Huis in Haren

Een bijzondere kunstveiling vond afgelopen maandagmiddag plaats in ‘T Clockhuis in Haren. Kunstwerken van kinderen van de Prins Johan Frisoschool, gemaakt samen met kunstenaars en ouderen, gingen onder de hamer voor het goede doel.

De kinderen werkten de afgelopen vijf weken aan de kunstwerken in het kader van hun Maatschappelijke Diensttijd. De meeste werken zijn geïnspireerd op het leven van de kinderen zelf, die veelal met een beperking kampen. Zo maakte leerling Sem een werk met waterverf dat zijn hartoperatie uitbeeldt.

Er is ook gezamenlijk gewerkt aan een kunstwerk: ‘De Uil’. Hier heeft elk kind zijn of haar ‘houtje’ aan kunnen bijdragen. Ook dit werk werd vervolgens ook voor een mooi bedrag geveild.

Samen met projectleidster Evanne Stiekema kozen de leerlingen het Ronald McDonald Huis als goed doel voor de veiling. Annemarie Nienhuis, een van de managers van het Ronald McDonald Huis Groningen, nam na de veiling een cheque van 1.300 euro mee naar de stichting. Een mooie opbrengst, aldus Nienhuis: “Het gaat gebruikt worden voor vaste lasten en wellicht een mooi bijpassend kunstwerk.”